Se une Penélope Cruz como presentadora en la entrega de los Óscar

La actriz española Penélope Cruz será una de las presentadoras de la próxima ceremonia de los premios Óscar, según informó este martes la Academia de Hollywood en sus redes sociales.

Cruz, así como las actrices Halle Berry y Scarlett Johansson, entre otras, se unen en esa labor a Emma Stone, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph y Robert Downey Jr, ganadores de la estatuilla, por sus interpretaciones, en la pasada edición de la gala.

Penélope Cruz ganó el premio a mejor actriz de reparto en 2009 por su papel en "Vicky Cristina Barcelona", dirigida por Woody Allen y donde compartió reparto con el que es su marido, el actor español Javier Bardem, también ganador de un premio Óscar.

En total, la nacida en Alcobendas ha sido nominada en cuatro ocasiones, la más reciente en 2022 como mejor actriz por su papel en "Madres Paralelas", dirigida por Pedro Almodóvar.

Precisamente, Cruz fue la encargada de entregarle el Óscar a Almodóvar en el año 2000, cuando la Academia eligió a su cinta "Todo sobre mi madre"como mejor película internacional.

La edición 97 de los Óscar se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en el Teatro Dolby de los Ángeles, con el comediante estadounidense Conan O'Brien como anfitrión y con la transmisión en directo de ABC y Hulu.

Meet your second slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/4BNu4dowHF