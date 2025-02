Los ganadores del Óscar regresan al escenario de la 97 entrega

La Academia de Hollywood anunció que Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Da'Vine Joy Randolph serán los presentadores de la edición número 97 de los Óscar. Todos ellos son ganadores del premio en años anteriores.

Emma Stone recibió su segundo Óscar como mejor actriz por "Poor Things" en 2024, mientras que Cillian Murphy ganó como mejor actor por su papel en "Oppenheimer".

They know what it’s like to hear their name called—now they’re passing the honor on.



Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph and Emma Stone are returning to the Dolby Theatre stage to present at the 97th Oscars.



