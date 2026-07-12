El nuevo disco de Madonna debutó en el primer lugar con 134,000 unidades equivalentes, firmando uno de los regresos comerciales más importantes de su carrera

Inicio / Escena / 'Confessions II' debuta en el número uno del Billboard 200

Madonna volvió a conquistar la cima de la música después de siete años sin lanzar un álbum.

Su nuevo disco, "Confessions II", debutó en el primer lugar del Billboard 200 con 134,000 unidades equivalentes, superando el estreno de Olivia Rodrigo y firmando uno de los regresos comerciales más importantes de su carrera.

De acuerdo con Billboard, el álbum registró la mejor semana de streaming de la cantante, con 20.1 millones de reproducciones bajo demanda, además de vender 114,000 copias físicas y digitales, su mejor marca desde 2012.

Supera el debut de 'Madame X'

El lanzamiento también rebasó el estreno de 'Madame X', que en 2019 abrió con 95,000 unidades equivalentes.

Con este resultado, Madonna alcanzó su décimo álbum número uno en EUA y el vigésimo cuarto dentro del Top 10 del Billboard 200.

Hace historia en cuatro décadas diferentes

Además, se convirtió en la primera artista en colocar un álbum en la cima del Billboard 200 durante la década de 2020, después de haber conseguido el mismo logro en las décadas de los 80, 2000 y 2010.

El desempeño comercial del álbum destaca porque ninguno de sus sencillos previos tuvo un impacto importante en las listas de popularidad.

También iguala un récord de The Beatles

Su colaboración con Sabrina Carpenter, "Bring Your Love", alcanzó el puesto 74 del Hot 100, aunque ello no impidió que los seguidores impulsaran el álbum, que ha recibido reconocimiento por su propuesta enfocada en la música dance.

En el Reino Unido, "Confessions II" también debutó en el primer lugar, convirtiéndose en el decimotercer álbum número uno de Madonna en ese país.

Con ello, la cantante igualó a The Beatles como los únicos artistas con 10 álbumes que han alcanzado simultáneamente el número uno tanto en EUA como en el Reino Unido.