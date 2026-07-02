Madonna revela heridas personales en 'Confessions II'

Madonna aborda su relación con Sean Penn, el duelo por su madrastra y la crisis médica que sufrió en 2023 en su nuevo disco "Confessions II"

Madonna presentó "Confessions II", un álbum en el que aborda algunos de los episodios más personales de su vida, desde su relación con su exesposo Sean Penn y el fallecimiento de su madrastra Joan hasta la crisis de salud que enfrentó en 2023 y su posterior regreso a los escenarios.

El disco también incluye una colaboración con su hija Lourdes y varias canciones inspiradas en experiencias familiares y personales que marcaron a la cantante.

Una canción con referencias a Sean Penn

En el tema "Bizarre", Madonna hace referencia a un "actor de cine con ojos azul profundo", una descripción que distintos pasajes del álbum vinculan con Sean Penn.

La letra retrata una relación marcada por tensiones relacionadas con la fama y el protagonismo público, además de incluir referencias al automóvil Shelby GT500 convertible de 1968 que la cantante le regaló como obsequio de boda y a la condena que Penn recibió por conducción temeraria en 1987.

A pesar del tono crítico de la canción, el álbum recuerda que Madonna ha hablado en años recientes de su exesposo con afecto. Durante una gala benéfica celebrada en 2016, la artista expresó públicamente:

"Te amo desde el momento en que te vi. Y todavía te amo igual".

El duelo por su madrastra y una colaboración con Lourdes

Otra de las composiciones más personales es "Betrayal", donde Madonna refleja el dolor que le provocó la muerte de su madrastra Joan, ocurrida en 2024 durante el proceso de creación del álbum.

La canción también retoma parte de la historia familiar de la artista, quien perdió a su madre a causa de un cáncer de mama cuando tenía cinco años. Tres años después, su padre, Silvio, volvió a casarse.

En contraste con ese tema, "The Test" incorpora la participación de su hija Lourdes, de 29 años, en una colaboración que refleja el vínculo entre ambas.

En una entrevista para el programa "Madonna & Graham", la cantante explicó que trabajar con su hija fue una experiencia distinta, ya que Lourdes buscó mantener su independencia artística.

"Es una gran compositora y tiene una voz mucho mejor que la mía".

La experiencia que cambió su vida

El álbum también hace referencia a la grave crisis de salud que Madonna sufrió en 2023, cuando fue encontrada inconsciente en su departamento de Nueva York tras desarrollar una infección que derivó en una sepsis potencialmente mortal.

Durante ese episodio permaneció en terapia intensiva, fue intubada e inducida a un coma durante dos días, además de presentar insuficiencia pulmonar y renal. La situación obligó a posponer temporalmente su gira antes de retomar sus presentaciones meses después.

En una entrevista con Vogue Italy, la cantante recordó que una enfermera llamada Olivia le dio ánimo durante su recuperación y explicó que desde entonces duerme con un pulpo de peluche llamado Octavia, regalo de una de sus hermanas tras abandonar el hospital.

El regreso a los escenarios

Durante un concierto de la gira "Celebration Tour" en Los Ángeles, Madonna volvió a recordar ese episodio y reveló que la primera palabra que pronunció al despertar del coma fue "¡No!".

También contó que, tras recibir el alta médica, mantenía contacto frecuente con uno de los doctores que la atendieron para preguntarle cuándo recuperaría la energía necesaria para volver a actuar.

La artista aseguró que sus seis hijos fueron el principal impulso para regresar a los escenarios y cumplir con la gira que había tenido que suspender debido a su estado de salud.