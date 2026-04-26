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¡Confirmado! Ana Bárbara regresa con su esposo Ángel Muñoz

De acuerdo con versiones cercanas, la cantante habría decidido perdonar a su esposo y retomar la relación con el empresario

  • 26
  • Abril
    2026

La polémica en torno a Ana Bárbara suma un nuevo capítulo, luego de que se confirmara su regreso con su esposo, Ángel Muñoz.

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Fue José Emilio Fernández quien aseguró que la reconciliación es completamente real, calificándola como “100 por ciento verídica”.

Estas declaraciones surgen en medio del escándalo por la supuesta infidelidad del empresario, situación que desató tensiones dentro de la familia y generó fuertes críticas hacia la relación.

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De acuerdo con versiones cercanas, la cantante habría decidido perdonar a su esposo y retomar la relación, incluso enfrentando diferencias con sus propios hijos, quienes no estarían de acuerdo con esta decisión.  

El propio José Emilio ya había expresado anteriormente su postura en contra de la relación, señalando que la presencia de Muñoz había generado conflictos familiares desde hace tiempo.  

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Hasta el momento, Ana Bárbara no ha dado una declaración directa sobre esta reconciliación, pero el tema sigue generando conversación en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

 


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