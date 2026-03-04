Emma Watson y Gonzalo Hevia desatan rumores de romance

El nombre de Gonzalo Hevia Baillères volvió a colocarse en la conversación pública luego de que fuera captado en varias ocasiones junto a la actriz británica Emma Watson, meses después de que se diera por terminada su relación con la cantante Belinda.

De acuerdo con varios medios, desde diciembre de 2025 ambos han sido vistos en destinos como Courchevel, en los Alpes franceses; Punta Mita, en México, y en distintos puntos exclusivos de la Ciudad de México. Aunque las imágenes han alimentado versiones de un posible romance, ninguna de las dos figuras lo ha confirmado públicamente.

Las constantes coincidencias en contextos de alta exclusividad han dado pie a especulaciones tanto en la prensa rosa como en círculos empresariales. Tanto Hevia Baillères como Watson se han caracterizado por mantener una vida privada reservada.

La actriz británica, mundialmente conocida por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, también ha destacado por su perfil académico tras graduarse de Brown University y por su activismo internacional.

Por su parte, el empresario mexicano pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las más influyentes del país.

El perfil empresarial de Hevia Baillères

Hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, descendiente del fallecido empresario Alberto Baillères, Gonzalo creció entre México y Miami y cursó estudios en instituciones de élite como el internado suizo Le Rosey y Ransom Everglades.

En el ecosistema tecnológico ha impulsado diversos proyectos. Fundó la firma de inteligencia artificial INSAITE en 2019, vendida dos años después, y más tarde creó Lok, startup de movilidad y logística que alcanzó una valuación cercana a 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

Actualmente lidera HBeyond, firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías emergentes.

El antecedente con Belinda

El interés mediático por la vida sentimental de Hevia Baillères no es nuevo. Entre 2022 y 2024 fue vinculado con Belinda tras ser vistos juntos en distintos eventos sociales.

En 2025, el lanzamiento del sencillo Heterocromía, incluido en el álbum Indómita, reavivó la conversación pública.

La canción fue interpretada por algunos seguidores como una posible referencia al empresario, quien presenta heterocromía (ojos de distinto color).

¿Confirmación en puerta?

Diversos medios han difundido fotografías donde se observa al empresario mexicano y a la actriz británica compartiendo tiempo juntos, incluso en actitud cercana, lo que muchos interpretan como confirmación del romance.

Sin embargo, hasta ahora la supuesta relación entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères permanece en el terreno de la especulación, a la espera de que alguna de las partes decida pronunciarse públicamente.

¿Quién es Emma Watson?

Emma Watson es una actriz, modelo y activista británica nacida en 1990. Alcanzó fama mundial por su papel en Harry Potter y posteriormente participó en producciones como The Perks of Being a Wallflower, Beauty and the Beast y Little Women.

Fuera de la pantalla, ha sido una voz relevante del feminismo contemporáneo. Como Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres impulsó la campaña HeForShe para promover la igualdad de género.

