Zendaya y Tom Holland ya se casaron, revela Law Roach

En medio del brillo de la temporada de premios, surgió una revelación que sacudió a los fans: Zendaya y Tom Holland ya estarían casados. La información no provino de un comunicado oficial, sino de alguien muy cercano a la actriz.

El encargado de encender la conversación fue el estilista de celebridades Law Roach, quien ha trabajado con Zendaya desde 2011. Durante una entrevista con Access Hollywood en la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards 2026 (conocidos como Actors Awards), lanzó la frase que desató todo: “La boda ya ocurrió”.

Cuando el reportero le preguntó si hablaba en serio, Roach respondió entre risas: “Es totalmente cierto, ¡Te lo perdiste!”, antes de retirarse.

Cabe recordar que el propio Roach había comentado anteriormente que “por supuesto” ayudaría a Zendaya con su vestido para el gran día.

Sin confirmación oficial… por ahora

Hasta el momento, ni Zendaya ni Holland, ni sus representantes, han confirmado públicamente el supuesto enlace. Sin embargo, la declaración del estilista cobra peso por su cercanía con la actriz, a quien ha acompañado durante más de una década y es considerado parte de su círculo íntimo.

Parece que podría ser cierto, pues la estrella de Euphoria fue vista hace una semana llevando lo que parece ser un anillo de bodas de oro en su mano. Sin embargo, la pareja no ha compartido ningún detalle sobre una posible ceremonia.

Los rumores sobre su compromiso comenzaron a intensificarse tras los Golden Globe Awards del 5 de enero de 2025, cuando Zendaya apareció con un anillo de diamante en el dedo anular izquierdo.

Un día después, TMZ reportó que la pareja se había comprometido, citando fuentes cercanas. Según el portal, el protagonista de The Crowded Room llevaba tiempo planeando la propuesta.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Holland pareció confirmar el estatus durante un panel al corregir a un reportero que se refirió a Zendaya como su novia: “Mi prometida”.

Una historia de amor bajo perfil

La relación entre ambos comenzó en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque inicialmente insistían en que solo eran amigos, fuentes aseguraron en 2017 que el romance había surgido en el set.

La confirmación pública llegó en 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil.

Desde entonces, la estrella de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame han mantenido una relación notablemente discreta, defendiendo en varias entrevistas su derecho a la privacidad.

Por ahora, la supuesta boda sigue sin confirmación oficial, pero las palabras de Law Roach han reavivado con fuerza la versión de que la pareja ya dio el siguiente paso lejos de los reflectores.

