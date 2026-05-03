Confirman caso en humano de gusano barrenador en Tamaulipas

Tamaulipas acumuló 134 casos de gusano barrenador, una plaga que ya registró su primer contagio en humanos, lo que activó protocolos sanitarios y vigilancia epidemiológica en distintas regiones del estado.

Autoridades de salud confirmaron que el caso humano encendió alertas, ya que esta enfermedad, conocida como miasis, puede representar riesgos importantes si no se atiende a tiempo, especialmente en personas con enfermedades crónicas o en condiciones vulnerables.

¿Qué acciones activaron autoridades tras el caso humano?

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Sergio Uriegas Camargo, explicó que se desplegó un operativo inmediato para contener la propagación.

“Se notificó a SENASICA para que ellos hagan la intervención que corresponde en animales. Se hizo cerco epidemiológico en el entorno del caso para buscar personas vulnerables con heridas o úlceras. Se sensibiliza a las unidades de salud en un radio de hasta 80 kilómetros para detectar más casos en humanos y se fumigó el área en un entorno de 50 metros para evitar la reproducción de la larva”

También se solicitó a clínicas veterinarias reportar casos en animales, principalmente perros, para reforzar la vigilancia sanitaria.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta?

El gusano barrenador es causado por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando infecciones severas.

Esta plaga se mantiene activa en zonas de Tamaulipas y Nuevo León, lo que incrementa el riesgo en comunidades rurales y en personas con lesiones expuestas.

Recomendaciones para evitar miasis en humanos

1. Cuidado de heridas: lo más importante

Cubre toda herida, raspón o úlcera con gasa limpia y seca, aunque sea pequeña. Cámbiala diario.

Lava inmediatamente cualquier herida con agua y jabón. Aplica antiséptico.

Evita dormir a la intemperie si tienes heridas.

En pacientes postrados, revisa pliegues y úlceras dos veces al día.

2. Higiene personal y del entorno

Báñate diario y mantén uñas cortas y limpias.

Usa ropa clara y de manga larga en campo.

Instala mosquiteros y evita acumulación de basura orgánica.

Entierra o elimina animales muertos de inmediato.

3. Protección contra moscas

Usa repelente con DEET de 20% a 30% en piel expuesta.

No duermas al aire libre sin protección.

Evita olores como sangre o secreciones que atraen a la mosca.

4. Grupos de mayor riesgo

Personas con diabetes o heridas crónicas deben recibir curación diaria.

Niños y adultos mayores requieren revisión constante de mucosas.

Personas en situación vulnerable necesitan supervisión continua.

Trabajadores de campo deben portar material de curación.

5. ¿Qué hacer si sospechas?

Signos: dolor intenso, sensación de movimiento, mal olor o presencia de larvas.

No utilizar remedios caseros ni intentar extraerlas.

Acudir de inmediato a un centro de salud para tratamiento especializado.

Vigilancia continuará en Tamaulipas

Autoridades indicaron que el monitoreo se mantendrá activo, con especial atención en comunidades donde se han detectado casos, a fin de evitar la propagación tanto en humanos como en animales.

El llamado principal es a no bajar la guardia en el cuidado de heridas, ya que esta medida es clave para prevenir contagios.

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