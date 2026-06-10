Confirman que Perla Guadalupe murió por asfixia y fue abusada

La muerte de Perla Guadalupe Ramos, de 42 años, es investigada como feminicidio luego de que los resultados preliminares de la necropsia confirmaran que falleció por asfixia y que además fue víctima de abuso sexual.

La identificación de la víctima se logró cuando su esposo, José Alberto López Velázquez, acudió ante las autoridades para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo, localizado la mañana del martes.

El hallazgo ocurrió en un salón de actos ubicado en el cruce de las calles Mar de Cortés y Eduardo Chávez, en la colonia Ampliación Solidaridad, luego de que vecinos reportaran a una mujer inconsciente. Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con un testimonio recabado en el lugar, un hombre de aproximadamente 30 años, de complexión media, vestía playera gris y short café, fue visto presuntamente arrastrando a la víctima hacia el interior del inmueble antes de que fuera encontrada sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen, identificar al presunto responsable y proceder conforme a la ley.

En tanto, familiares, amigos y miembros de su congregación religiosa han manifestado su indignación y exigen justicia para Perla Guadalupe, impulsando incluso una campaña en redes sociales para evitar que el caso quede impune.

A través de un mensaje difundido en línea, una familiar pidió apoyo ciudadano para compartir información que ayude a dar con el responsable, subrayando que “su muerte no tiene que quedar impune”.

Por su parte, la Iglesia Cristiana Manantiales de Agua Viva expresó sus condolencias por el fallecimiento, sumándose a las voces que demandan el esclarecimiento de los hechos y castigo para quien resulte responsable.

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