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Confirman película de 'Rick y Morty'; Jacob Hair será el director

De acuerdo con uno de los creadores de la serie, Dan Harmon, la cinta formará parte de la expansión del universo de la serie de Adult Swim

  • 19
  • Mayo
    2026

Preparen los nuggets de pollo y la salsa szechuan, porque “Rick y Morty” tendrá película.

Así lo confirmó uno de los creadores de la exitosa serie animada, Dan Harmon, durante la promoción de la nueva temporada del programa de Adult Swim.

La información surgió inicialmente a través de un reporte del periodista especializado en entretenimiento Jeff Sneider y posteriormente fue confirmada por Harmon en declaraciones retomadas por CinemaBlend.

De acuerdo con el medio, la película formará parte de la estrategia de expansión del universo narrativo de “Rick y Morty”, franquicia que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la animación para adultos en los últimos años.

Jacob Hair dirigirá la película

El filme estará dirigido por Jacob Hair, creativo que ha trabajado anteriormente en distintos episodios de la serie y que actualmente se desempeña como director supervisor de la novena temporada.

Según explicó Harmon, desde las primeras etapas del proyecto el equipo creativo tenía claro que Hair sería el encargado de dirigir la cinta, al grado de que nunca contemplaron a otro candidato para tomar el mando de la producción.

“Siempre pensamos en Jacob Hair para dirigir esta película”, explicó Dan Harmon durante la promoción de la nueva temporada.

Por su parte, el showrunner de la serie, Scott Marder, destacó que el trabajo de Hair ha sido clave en el desarrollo creativo de la temporada 9, especialmente en la construcción del tono y la continuidad narrativa de los episodios.

Además de su participación en “Rick y Morty”, Hair también ha trabajado en otras producciones animadas como “King of the Hill”, “American Dad!” y “Milo Murphy’s Law”.

Aún no hay detalles sobre la historia ni estreno

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la trama de la película ni sobre el formato de estreno que tendrá el proyecto, por lo que aún se desconoce si llegará a salas de cine o si será distribuida directamente en plataformas digitales o servicios de streaming.

La franquicia de “Rick y Morty” ha expandido su universo en múltiples formatos durante los últimos años, incluyendo cómics, videojuegos, cortometrajes y el anime “Rick & Morty: The Anime”, además del especial “Vindicators 2: Last Stand Between Earth and Doom”.

Mientras tanto, los seguidores de la serie esperan el estreno de la novena temporada, previsto para este verano, mientras el desarrollo de la película avanza oficialmente.


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