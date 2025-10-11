Crea Guillermo del Toro centro global de stop motion en París

Guillermo del Toro, conocido por su pasión por el cine fantástico y las técnicas artesanales, ha anunciado una ambiciosa iniciativa para salvaguardar el arte de la animación stop motion.

Se trata de la creación de un centro internacional de formación y producción en París, Francia, en colaboración con Netflix y la prestigiosa escuela de artes visuales Gobelins.

El proyecto busca no solo preservar esta técnica histórica, considerada por Del Toro como la forma más "bella e íntima" de animación, sino también formar a nuevas generaciones de artistas en un medio que, según él, está "perpetuamente al borde de la extinción".

El anuncio se realizó este viernes, durante una conferencia en la escuela Gobelins de París. Del Toro, acompañado por el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y la directora del centro, Valerie Moatti, enfatizó la urgencia de actuar ante la escasez de expertos en stop motion.

El stop motion, inventado a finales del siglo XIX, simula movimiento mediante fotogramas de objetos estáticos (como títeres o arcilla).

Ejemplos icónicos incluyen las películas de Aardman Animations, como Wallace y Gromit o Chicken Run. Del Toro destacó que "los nombres importantes del stop motion tienen todos más de 50 años", y que su supervivencia depende de "personas un poco locas y muy devotas".

El espacio servirá como hub para enseñanza, experimentación y creación de obras originales, fomentando colaboraciones internacionales entre México, Europa y Estados Unidos.

En un guiño al avance de la inteligencia artificial, Del Toro celebró que el stop motion sea "un arte protegido" de la automatización, ya que requiere un toque humano irremplazable.

"En una época en que la IA puede infiltrarse en cualquier otra forma de animación, esto está fuera de su alcance. Eso es realmente bueno", aseveró.

Esta iniciativa no es un capricho aislado. Del Toro ha hecho de la animación su "primer amor", como contó en el Festival de Annecy en 2023, donde reveló que solo le quedan "unos pocos largometrajes reales" antes de dedicarse por completo a este género.

El anuncio coincide con la promoción de su próximo largometraje, Frankenstein, protagonizado por Oscar Isaac: un preestreno en cines el 23 de octubre de 2025, seguido de su estreno en Netflix el 7 de noviembre.

Aunque no es animada, la película refuerza su interés por lo "monstruoso" y artesanal, temas recurrentes en su obra.

Este centro podría revitalizar el stop motion a nivel global, creando empleos especializados, incentivando narrativas innovadoras y posicionando a París como un polo de animación tradicional.

