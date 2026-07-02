Microsoft crea negocio de adopción de IA con US$2500 millones

Amazon Web Services anunció una inversión de $1,000 millones para un equipo de FDE esta semana. OpenAI y Anthropic lanzaron equipos similares en mayo

Microsoft anunció este jueves que creó un nuevo negocio llamado Microsoft Frontier Company (MFC) con el fin de ayudar a los clientes de sus tecnologías de inteligencia artificial (IA) a "transformar" sus empresas.

MFC está "enfocado en la Transformación de Frontera a través de la IA para nuestros clientes", "va más allá" de lo que se conoce como "Forward Deployed Engineering" (FDE).

La creación de este negocio se produce después de que rivales del sector de la IA lanzaran recientemente iniciativas centradas en el FDE, una categoría profesional acuñada hace años por la desarrolladora de software Palantir.

Amazon Web Services anunció una inversión de $1,000 millones para un equipo de FDE esta semana, y OpenAI y Anthropic lanzaron equipos similares en mayo, cada una con financiación externa de grandes fondos de capital.

Microsoft afirma que se concentran en conseguir resultados

Microsoft indicó que sus clientes ya han experimentado con la IA y ahora "se concentran en conseguir resultados de negocio medibles y verificar el retorno de sus inversiones de IA mientras garantizan que su inteligencia se amplifica y su PI (propiedad intelectual) está protegida".

Ofrece "conocimiento profundo de la industria, gestión del cambio y una experiencia continua de mejora, y destreza de ingeniería de IA de grado empresarial", con 6,000 expertos que se integrarán en los clientes para ayudarles en el diseño, innovación, despliegue y mejora de los sistemas de IA "a escala, basados en resultados de negocio medibles".