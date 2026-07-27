Pide EUA a México poner un arancel al acero y aluminio de China

El objetivo es preservar el trato preferencial para el acero producido en EUA, México y Canadá, al tiempo que se crea una barrera externa unificada contra China

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En busca de fortalecer un frente comercial contra China, Estados Unidos pidió a México imponer aranceles al acero y al aluminio chinos similares a los que aplica Washington, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto citadas por IndexBox, empresa de análisis de datos e investigación de mercado.

De acuerdo con el sitio, Estados Unidos ha instado a México a adoptar medidas arancelarias similares a las de Washington para el acero y el aluminio chinos, imponiendo aranceles al estilo de la Sección 232 a las importaciones originadas fuera de Norteamérica, según las fuentes.

IndexBox señaló que “el objetivo es preservar el trato preferencial para el acero producido en Estados Unidos, México y Canadá, al tiempo que se crea una barrera externa unificada contra China”.

Si bien se trata de una solicitud importante por parte de funcionarios comerciales estadounidenses, México está dispuesto a considerarla durante las negociaciones para un acuerdo más amplio en el marco de la revisión del acuerdo comercial T-MEC, indicaron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones.

Las tasas arancelarias exactas y las categorías de productos que se incluirían aún están en discusión, agregaron.

Estados Unidos tiene la intención de finalizar un acuerdo marco con México para finales de este año, afirmó una de las fuentes.

Esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos y México han mantenido conversaciones bilaterales como parte del proceso de revisión del T-MEC.

Durante estas conversaciones, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebraron la semana pasada una tercera ronda de conversaciones bilaterales en la Ciudad de México, donde abordaron temas como el acero y el aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo y la agricultura.

Ambos gobiernos planean reunirse nuevamente en Washington en septiembre y han destacado la necesidad de evitar que países ajenos al pacto se beneficien sin contribuir.

Para facilitar el avance en las negociaciones, México ofreció a principios de este año reducir significativamente sus compras de acero chino, según una de las fuentes.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México no respondieron a las solicitudes de comentarios, indicó IndexBox.

Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel del 50% en virtud de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio básicos provenientes de China y la mayoría de las demás economías, junto con un arancel del 25% sobre los productos derivados y un arancel menor sobre cierta maquinaria.

México grava los metales producto por producto; las importaciones de acero provenientes de países sin acuerdos comerciales con México enfrentan aranceles de hasta el 25%, además de ciertos derechos antidumping.