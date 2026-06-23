Crean mural de Rosalía inspirado en tradición de Palermo

De acuerdo con su autor, la obra busca establecer un paralelismo entre la cantante y la figura religiosa que es símbolo de Palermo.

La cantante española Rosalía fue homenajeada con un mural de gran formato en la ciudad de Palermo, en Sicilia, Italia, donde su imagen aparece fusionada con la de santa Rosalía, patrona de la capital siciliana. La obra busca reflejar los vínculos entre la artista catalana y la identidad cultural de la isla mediterránea.

El mural, titulado 'Estasi' (Éxtasis), fue realizado por el artista urbano italiano Igor Scalisi Palminteri en el barrio de Santa Rosalía. La pieza presenta a la intérprete sobre un fondo dorado, con un halo y una corona formada por su cabello decolorado, elementos inspirados en la estética utilizada durante la promoción de su más reciente álbum.

¿Por qué relacionan a Rosalía con la patrona de Palermo?

De acuerdo con su autor, la obra busca establecer un paralelismo entre la cantante y la figura religiosa que es símbolo de Palermo. Scalisi explicó que encontró en la trayectoria artística de Rosalía una mezcla de influencias culturales que recuerda la historia de la ciudad italiana, caracterizada por la convivencia de distintas tradiciones e identidades.

La inspiración principal surgió de la canción Focu 'Ranni, incluida en el disco Lux, donde la artista interpreta parte de la letra en dialecto siciliano.

Una canción inspiró el mural

El creador destacó especialmente el verso "mi jittaiu nta lu nenti pi nun pèrdiri a libbirta" (Me lancé al vacío para no perder mi libertad), una frase que asoció con la transformación y la búsqueda de libertad presentes tanto en la obra de Rosalía como en la historia de la santa.

Palermo se prepara para su celebración más importante

La composición también incorpora diseños geométricos inspirados en las tradicionales luminarie, estructuras luminosas que decoran las calles durante el Festino de Santa Rosalía, una de las festividades más importantes de Sicilia, programada este año para el 14 de julio.

Según la tradición católica, santa Rosalía es venerada por haber protegido a Palermo de una epidemia de peste en 1624, un hecho que consolidó una devoción que permanece vigente hasta la actualidad.