Crean con IA un afterparty de los ganadores de los Grammys

Imágenes creadas con IA muestran una falsa fiesta de los Grammy con celebridades, escenas provocadoras y referencias virales que engañaron a usuarios en redes

  • 03
  • Febrero
    2026

La IA cada día mejora más, al punto de que ahora se pueden crear imágenes demasiado realistas de cualquier persona.

Una muestra de ello es que en redes sociales, el usuario @rickdick_ compartió una serie de imágenes elaboradas con inteligencia artificial en donde se muestra a los ganadores de los Premios Grammy 2026 teniendo una fiesta tras la ceremonia de premiación.

En las imágenes que compartió se pueden ver a Bad Bunny, Lady Gaga, Billie Eilish y hasta Justin y Hailey Bieber disfrutar de una fiesta que, a pesar de ser ficticia, en otro universo pudo darse.

En una de las primeras imágenes, se ve a todos celebrando en el "afterparty" de los Grammys comiendo sushi ¡Sobre Heidi Klum!

En esta imagen, lo único real es que realmente existe una práctica japonesa para comer sushi de dicha forma. Se trata del nyotaimori o body sushi, que consiste en servir sushi en el cuerpo desnudo de una persona.

En otra se creó lo que pareciera en un momento sensual, pero solo para Lady Gaga y Chappell Roan, pues en dicha imagen estas dos estarían hipnotizadas con el baile de Harry Styles, quien se estaría quitando su saco.

Y como no podía faltar, la conocida frase "love is love" se hizo presente en esta fiesta creada con IA, pues en una de las imágenes se ve a Bad Bunny besando a Justin Bieber, quien en la siguiente foto del carrusel está siendo regañado por su esposa.

Como si se tratara de una película en el universo de "¿Qué pasó ayer?", en una de las fotos se ve a Teyana Taylor montando un tigre, para darle así ese toque salvaje a la fiesta, literalmente.

En las últimas imágenes del carrusel, se ve a las estrellas disfrutar y estar cansadas de tan alocada fiesta, haciendo las típicas bromas de pintar las caras de quienes se queden dormidos, en este caso Bad Bunny y Lady Gaga, a quienes nombraron rey y reina de la fiesta.

¿Guiño a Kanye West?

Una de las fotos se ve como el "conejo malo" orina sobre uno de sus Grammys, en lo que podría ser un guiño al rapero estadounidense, quien en 2020 posteó una imagen en la que, si bien no afirma ser él, se ve un Grammy en una taza de baño cayendo un líquido, lo que se presume fue orina.

SaveClip.App_627394197_18555906880055524_7308482700188066398_n.jpg


Samuel García destaca incidencia delictiva más baja del sexenio
Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan 'Sin Despedida'
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
HA_Vs_T_Albg_A_Ay_II_7b72f9df37
Nombran a Fabián Gómez Calcáneo nuevo titular de SSP Colima
Bombardea EUA a objetivos del Estado Islámico en Siria
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
