Becky G y Myke Towers crean la musica del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol tiene por primera vez en su historia una banda sonora.

Este jueves se anunció que la cantante estadounidense Becky G y el rapero puertorriqueño Myke Towers encabezan la primera banda sonora oficial del Clásico Mundial de Béisbol, que por primera vez en la historia del torneo contará con una lista musical creada especialmente para la competición.

El tema principal del campeonato es “Make It Count”, una mezcla de pop latino, reguetón y K-pop interpretada por Becky G, Myke Towers y Yeonjun, integrante de la boyband surcoreana Tomorrow X Together.

La banda sonora también incluye “MVP”, de la artista puertorriqueña Young Miko, una canción que refleja la conexión entre el béisbol y Puerto Rico, así como “My Place”, del músico japonés Fujii Kaze, centrada en el legado que el torneo tiene en Japón.

La selección de artistas hace referencia a las sedes del campeonato, cuyos partidos se disputan en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

El primer encuentro se celebró en Tokio, mientras que el resto de los juegos comenzaron posteriormente en territorio estadounidense y puertorriqueño.

Detrás de esta primera banda sonora del torneo está el productor Tainy, ganador de dos premios Grammy y reconocido por su trabajo con artistas como Bad Bunny, Dua Lipa y Justin Bieber.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputa del 4 al 17 de marzo, con la final programada en el LoanDepot Park, casa de los Miami Marlins. Japón llega como campeón defensor tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final de 2023.

