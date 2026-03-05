Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_mike_towers_becky_g_1d12829ad1
Escena

Becky G y Myke Towers crean la musica del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol presentó su primer soundtrack oficial encabezado por Becky G y Myke Towers, con temas inspirados en las sedes del campeonato

  • 05
  • Marzo
    2026

El Clásico Mundial de Béisbol tiene por primera vez en su historia una banda sonora.

Este jueves se anunció que la cantante estadounidense Becky G y el rapero puertorriqueño Myke Towers encabezan la primera banda sonora oficial del Clásico Mundial de Béisbol, que por primera vez en la historia del torneo contará con una lista musical creada especialmente para la competición.

El tema principal del campeonato es “Make It Count”, una mezcla de pop latino, reguetón y K-pop interpretada por Becky G, Myke Towers y Yeonjun, integrante de la boyband surcoreana Tomorrow X Together.

La banda sonora también incluye “MVP”, de la artista puertorriqueña Young Miko, una canción que refleja la conexión entre el béisbol y Puerto Rico, así como “My Place”, del músico japonés Fujii Kaze, centrada en el legado que el torneo tiene en Japón.

La selección de artistas hace referencia a las sedes del campeonato, cuyos partidos se disputan en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

El primer encuentro se celebró en Tokio, mientras que el resto de los juegos comenzaron posteriormente en territorio estadounidense y puertorriqueño.

Detrás de esta primera banda sonora del torneo está el productor Tainy, ganador de dos premios Grammy y reconocido por su trabajo con artistas como Bad Bunny, Dua Lipa y Justin Bieber.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputa del 4 al 17 de marzo, con la final programada en el LoanDepot Park, casa de los Miami Marlins. Japón llega como campeón defensor tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final de 2023.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26057804273020_a8dd5f878e
Cuba reclama negación de visas rumbo al Clásico Mundial
bad_bunny_carlos_correa_beisbol_a091130abe
Bad Bunny intentó pagar seguro para Correa en Clásico Mundial
escena_dale_mixx_0db93d1cd7
Anuel, Young Miko y compañía la arman en grande en el Dale Mixx
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×