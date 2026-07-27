Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor en nueva serie

Cristiano Ronaldo abrirá un nuevo capítulo en su carrera profesional con su debut como actor y productor ejecutivo en la serie dramática 'Day 1s'

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Cristiano Ronaldo está listo para asumir un nuevo reto fuera de las canchas. El delantero portugués del Al-Nassr y capitán de la selección de Portugal debutará como actor y productor ejecutivo en Day 1s, una serie dramática que explora el competitivo universo de los representantes de futbolistas en Reino Unido.

La producción ya comenzó grabaciones en Londres y marcará la primera participación de Ronaldo en una serie de ficción, luego de años apareciendo únicamente en documentales, campañas publicitarias y proyectos relacionados con videojuegos.

Una historia sobre el negocio detrás del fútbol

La trama de Day 1s se centra en Stanley Dalton, un reconocido agente de futbolistas interpretado por el actor británico Damian Lewis, conocido internacionalmente por sus trabajos en Homeland y Billions.

La serie mostrará el lado menos visible de la industria futbolística: negociaciones multimillonarias, disputas entre representantes, decisiones estratégicas y la compleja relación entre jugadores, clubes y agentes.

Aunque la historia toma inspiración del entorno real del fútbol profesional, los personajes serán completamente ficticios.

El proyecto fue creado por Darren Dein, uno de los agentes deportivos más reconocidos del Reino Unido y representante de figuras como Thierry Henry, quien además participa como productor ejecutivo.

Además de formar parte del equipo de producción, Cristiano Ronaldo tendrá una participación dentro de la historia, convirtiéndose oficialmente en su primer papel dentro de una producción dramática de ficción.

El portugués, de 41 años, sigue ampliando así su presencia en la industria del entretenimiento mientras continúa activo como futbolista profesional.

Un elenco que mezcla deporte y entretenimiento

La serie contará con la participación de varias figuras reconocidas tanto dentro como fuera del fútbol.

Junto a Damian Lewis y Cristiano Ronaldo aparecerán Thierry Henry, campeón del mundo con Francia y leyenda del Arsenal; Dave, uno de los músicos más influyentes de la escena británica actual; y Carlotta Banat, quien realizará su debut como actriz.

Las primeras grabaciones se realizaron en el estadio del Barnet FC, al norte de Londres, donde fueron vistos Lewis y Henry durante las filmaciones.