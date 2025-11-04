Cristiano Ronaldo confirma que su retiro llegará 'pronto'

El astro portugués Cristiano Ronaldo reveló que su retiro del futbol profesional está cada vez más cerca.

En una entrevista publicada este martes por el periodista británico Piers Morgan en YouTube, el jugador del Al Nassr saudita confesó que planea dejar las canchas “pronto”.

“Será pronto, pero creo que estaré preparado”, dijo el delantero de 40 años al ser cuestionado sobre su futuro. “Será duro, por supuesto. Probablemente lloraré. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil”, añadió.

Ronaldo explicó que lleva tiempo mentalizándose para ese momento: “Llevo preparando mi futuro desde que tenía 25 o 26 años. Pienso que seré capaz de soportar la presión”.

Con 952 goles en su carrera y uno de los palmarés más impresionantes de la historia del futbol, el portugués ha pasado por equipos como el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y actualmente Al Nassr, club con el que renovó contrato hasta 2027.

A lo largo de su trayectoria ha ganado cinco Balones de Oro, cinco Champions League y múltiples títulos de liga, consolidándose como una leyenda del futbol mundial.

Ronaldo también habló de su vida más allá del deporte, asegurando que desea concentrarse en su familia y en nuevas pasiones.

“Nada podrá compararse con la adrenalina del futbol al marcar un gol, pero todo tiene un comienzo y un final. Quiero más tiempo para mi familia y para educar a mis hijos”, expresó.

El capitán de la selección portuguesa compartió además que disfruta jugar pádel con sus amigos y acompañar de cerca el desarrollo de Cristiano Jr. y Mateo, quienes también muestran gusto por el futbol.

