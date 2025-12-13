Podcast
Escena

Rápidos y Furiosos prepara un papel para Cristiano Ronaldo

Vin Diesel confirmó que existe un personaje escrito para Cristiano Ronaldo en la próxima película de Fast & Furious, cuyo estreno está previsto para 2026

  • 13
  • Diciembre
    2025

El universo de rápidos y furiosos podría sumar a una de las mayores figuras del fútbol mundial. Vin Diesel confirmó en redes sociales que existe un papel escrito especialmente para Cristiano Ronaldo en la próxima entrega de la exitosa saga cinematográfica.

El anuncio de Vin Diesel

A través de Instagram, Diesel compartió una imagen junto al delantero portugués y aseguró: “Hemos escrito un papel para él”, lo que desató la expectativa entre fanáticos del cine y del fútbol sobre el posible debut actoral de CR7.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa activo con el Al-Nassr, donde suma 11 goles en 12 partidos de la temporada.

Con el Mundial de 2026 en el horizonte y el final de su carrera cada vez más cercano, el futbolista ha comenzado a diversificar sus proyectos profesionales.

La última carrera de la saga

La undécima entrega de Rápidos y Furiosos prevista como el cierre de la franquicia iniciada en 2001, tiene su estreno programado para 2026, tras varios retrasos. Aún no se define si la agenda deportiva de Ronaldo le permitirá integrarse al rodaje.

Una tradición de cameos

La saga es conocida por incluir apariciones especiales de figuras del deporte y la música, por lo que la posible participación de Cristiano Ronaldo se alinea con el estilo de la franquicia y suma atractivo para la audiencia internacional.

En abril de 2025, Ronaldo anunció la creación de su estudio UR•MARV junto al director Matthew Vaughn, con el objetivo de fusionar deporte y narrativa cinematográfica.

El proyecto ya cuenta con dos películas de acción producidas y una más en desarrollo.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre el alcance de su participación, la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en Fast & Furious ha generado una gran expectación, tanto entre seguidores del fútbol como del cine, de cara al cierre de una de las sagas más populares de Hollywood.


