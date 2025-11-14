Cristiano Ronaldo podría perderse el debut del Mundial 2026

La Selección de Portugal quedó estremecida tras su derrota ante Irlanda y por la expulsión de Cristiano Ronaldo al minuto 61, un episodio que no solo complica el cierre de la Eliminatoria, sino que abre la posibilidad de que el delantero portugués se pierda el primer partido del Mundial 2026.

El incidente ocurrió en la segunda mitad del encuentro, cuando Ronaldo se enganchó con el defensor Dara O'Shea y le soltó un codazo.

El árbitro inicialmente mostró tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR retiró la amonestación y la cambió por tarjeta roja directa.

El castigo podría trasladarse a la Copa del Mundo

De acuerdo con el reglamento vigente de la FIFA para el Mundial 2026, las sanciones derivadas de tarjetas rojas en la Fase Preliminar, es decir, las Eliminatorias, sí se trasladan a la Fase Final si el jugador aún tiene partidos por cumplir.

Cabe señalar que el Artículo 10.2 del apartado de “Cuestiones y procedimientos disciplinarios” menciona:

“Se trasladarán a la Fase Final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la Fase Preliminar”.

Además, según el Artículo 2 del capítulo de Disposiciones generales, la fase clasificatoria es considerada formalmente la Fase Preliminar del torneo.

Esto significa que, si Portugal clasifica este domingo frente a Armenia y la Comisión Disciplinaria decide sancionar a Ronaldo con dos partidos, el segundo lo cumpliría en el Mundial 2026, pues ya no habría repechaje u otros duelos oficiales previos.

Portugal se juega su boleto y el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo

En el escenario más favorable, Ronaldo recibiría solo un partido de suspensión, el cual pagaría este 16 de noviembre ante Armenia en Lisboa.

Portugal depende de sí mismo, una victoria les asegura participar en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

