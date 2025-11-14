Cerrar X
cristiano_ronaldo_irlanda_5bdb9e1cb6
Deportes

Cristiano Ronaldo podría perderse el debut del Mundial 2026

La expulsión de Cristiano Ronaldo podría impedirle jugar el primer partido del Mundial 2026, ya que las sanciones de Eliminatorias se aplican en la Fase Final

  • 14
  • Noviembre
    2025

La Selección de Portugal quedó estremecida tras su derrota ante Irlanda y por la expulsión de Cristiano Ronaldo al minuto 61, un episodio que no solo complica el cierre de la Eliminatoria, sino que abre la posibilidad de que el delantero portugués se pierda el primer partido del Mundial 2026.

El incidente ocurrió en la segunda mitad del encuentro, cuando Ronaldo se enganchó con el defensor Dara O'Shea y le soltó un codazo.

El árbitro inicialmente mostró tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR retiró la amonestación y la cambió por tarjeta roja directa.

El castigo podría trasladarse a la Copa del Mundo

De acuerdo con el reglamento vigente de la FIFA para el Mundial 2026, las sanciones derivadas de tarjetas rojas en la Fase Preliminar, es decir, las Eliminatorias, sí se trasladan a la Fase Final si el jugador aún tiene partidos por cumplir.

Cabe señalar que el Artículo 10.2 del apartado de “Cuestiones y procedimientos disciplinarios” menciona:

“Se trasladarán a la Fase Final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la Fase Preliminar”.

Además, según el Artículo 2 del capítulo de Disposiciones generales, la fase clasificatoria es considerada formalmente la Fase Preliminar del torneo.

Esto significa que, si Portugal clasifica este domingo frente a Armenia y la Comisión Disciplinaria decide sancionar a Ronaldo con dos partidos, el segundo lo cumpliría en el Mundial 2026, pues ya no habría repechaje u otros duelos oficiales previos.

Portugal se juega su boleto y el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo

En el escenario más favorable, Ronaldo recibiría solo un partido de suspensión, el cual pagaría este 16 de noviembre ante Armenia en Lisboa.

Portugal depende de sí mismo, una victoria les asegura participar en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
G52_Grg6_Wc_A_Adm_UY_a1656814ae
México y Uruguay empatan a cero en aguerrido partido en Torreón
Whats_App_Image_2025_11_15_at_8_16_54_PM_1_ca139464dc
Celebran la primera Copa Gimnástica Dinastía en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×