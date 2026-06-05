¿Cuándo llega la nueva película de Madonna a YouTube?

Madonna continúa ampliando el universo de su próximo proyecto musical. La cantante anunció que 'Confessions II – The Film' estará disponible en YouTube a partir del próximo 8 de junio a las 11:00 horas del Este de EUA (9:00 a.m. Zona Centro de México), ofreciendo a sus seguidores una experiencia visual inspirada en las primeras canciones de su nuevo álbum.

El anuncio llegó apenas un día después de que la artista sorprendiera a sus fanáticos con una presentación especial en Times Square, en Nueva York, donde presentó 'Confessions II', su decimoquinto álbum de estudio y secuela del exitoso 'Confessions on a Dance Floor', lanzado en 2005.

¿Qué es 'Confessions II – The Film'?

La producción tendrá su estreno oficial durante el Festival de Cine de Tribeca antes de llegar al público general a través de YouTube.

De acuerdo con la descripción compartida por el festival, se trata de una obra visual de más de 10 minutos construida alrededor de las primeras seis canciones del nuevo disco de Madonna.

Entre los temas incluidos se encuentran 'I Feel So Free' y 'Bring Your Love', esta última con la participación de Sabrina Carpenter.

Una narrativa dividida en seis capítulos

El filme está estructurado en seis capítulos conectados entre sí. Cada segmento presenta una historia distinta que mezcla elementos de thriller, danza y secuencias visuales con una estética inspirada en los sueños.

Según el Festival de Tribeca, la película busca eliminar las fronteras entre una canción y otra para construir una narrativa continua que acompañe la propuesta artística del álbum.

El álbum llegará en julio

Además del estreno de la película, Madonna confirmó que 'Confessions II' llegará oficialmente el próximo 3 de julio. El proyecto representa el regreso de una de las etapas musicales más exitosas de su carrera y ha generado expectativa entre sus seguidores.

La cantante también ha mantenido presencia en grandes eventos musicales este año, incluyendo una aparición especial junto a Sabrina Carpenter durante el Festival de Coachella.

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