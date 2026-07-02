¿Cuándo llega Spin-off de 'The Big Bang Theory' a Latinoamérica?

'Stuart no logra salvar el multiverso' se estrenará el 23 de julio en Latinoamérica con nuevos episodios semanales por HBO Max

El universo de "The Big Bang Theory" continuará expandiéndose con el estreno de "Stuart no logra salvar el multiverso", el nuevo spin-off que llegará a HBO Max en Latinoamérica el próximo 23 de julio.

La plataforma confirmó que la serie estará disponible a partir de esa fecha y que los episodios se estrenarán de forma semanal, presentando una nueva historia protagonizada por algunos de los personajes secundarios más recordados de la producción original.

Stuart enfrentará un desastre multiversal

La trama se centra en Stuart Bloom, propietario de la tienda de cómics, quien provoca accidentalmente un caos en el multiverso tras romper un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Como consecuencia de ese incidente, Stuart deberá intentar restaurar la realidad junto a su novia Denise, el geólogo Bert y el físico cuántico Barry Kripke. Sin embargo, la propia premisa de la serie deja entrever que el protagonista podría no ser el héroe más indicado para completar la misión.

El primer avance difundido por HBO Max muestra una historia llena de anomalías temporales, versiones alternativas de los personajes y situaciones que combinan ciencia ficción con el humor característico de la franquicia.

Regresan personajes conocidos

El reparto principal está integrado por Kevin Sussman como Stuart, Lauren Lapkus en el papel de Denise, Brian Posehn como Bert y John Ross Bowie interpretando nuevamente a Barry Kripke.

Durante la convención CCXP México, Kevin Sussman adelantó que uno de los aspectos que desarrollará la serie será la relación entre Stuart y Denise, cuya historia apenas comenzó a explorarse en "The Big Bang Theory".

"Cuando The Big Bang Theory terminó, nuestra relación estaba apenas floreciendo. Ahora podrán ver hacia dónde va".

Una propuesta distinta dentro de la franquicia

La producción está encabezada por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, quienes buscan combinar la esencia de la comedia original con una historia centrada en viajes entre dimensiones y conflictos multiversales.

A diferencia de otras producciones derivadas como "Young Sheldon" y "Georgie & Mandy's First Marriage", este nuevo spin-off apuesta por una narrativa más enfocada en la ciencia ficción y el humor absurdo.

Además de introducir una aventura completamente nueva, la serie retomará historias que quedaron inconclusas en la producción original, entre ellas la evolución del romance entre Stuart y Denise.

Con este estreno, la franquicia de "The Big Bang Theory" suma un nuevo capítulo para el público latinoamericano, llevando a sus personajes a enfrentar un escenario donde la comedia y el caos del multiverso serán los principales protagonistas.