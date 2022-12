Daddy Yankee finalmente se despide de los escenarios

El cantante de 'Gasolina' ofreció su último concierto en Miami un par de días previos a Navidad y en medio de la nostalgia enciende el escenario por última vez.

El reguetonero Daddy Yankee se despidió de los escenarios luego de 32 años de carrera.



Con éxitos como ‘Rompe’, ‘Ella Me Levantó’ y ‘Gasolina’, Yankee prendió el ambiente en Miami, en el que fue su último concierto como cantante, luego de anunciar el pasado mes de marzo que se retiraría de la música después de lanzar su séptimo y último disco ‘Leggendaddy’.

El pasado 22 de diciembre, Ramón Ayala, verdadero nombre del artista, cerró un capítulo en su vida, pues se despidió de sus fanáticos, todo su equipo y del público que lo ha seguido por muchos años y que se han dejado llevar por sus canciones.

El llamado 'Rey del Reggaeton' ofreció una gira de despedida llamada 'La última vuelta' la cual reunió todos sus éxitos a lo largo de su carrera, desde sencillos, hasta colaboraciones con otros artistas del género.





¡Se llegó el día! Hoy es el último show de la gira y yo no quiero irme sin saber cual fue su parte favorita. Voy a estar leyendo a todas las personas que usen el #daddyyankee4ever los amo - DY ❤️‍🔥 — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) December 22, 2022









Un recorrido por su carrera

Con éxitos como ‘Rompe’, ‘Ella Me Levantó’ y ‘Gasolina’, Yankee prendió el ambiente en Miami, en el que fue su último concierto como cantante, luego de anunciar el pasado mes de marzo que se retiraría de la música después de lanzar su séptimo y último disco ‘Leggendaddy’.



El cantante nacido en Puerto Rico se crio en el barrio Villa Kennedy, donde él mismo ha relatado que era un barrio pobre y con un alto nivel de delincuencia; sin embargo, él se concentraba en reunirse con su gente para crear improvisaciones y pequeñas grabaciones musicales como una forma de pasar el tiempo.



Creció con el sueño de convertirse en beisbolista, pero debido a una bala perdida en un tiroteo, se vio con un daño irreversible en su pierna y tomó entonces un enfoque totalmente dedicado a la creación de música.



Comenzó su carrera entre 1989 y 1991 colaborando en un par de ocasiones en los discos del productor DJ Playero, donde se fue abriendo paso en la música, pero no fue hasta 1995 cuando lanzó su primer disco de estudio titulado “No Mercy”.



Dicho año, se casó con su novia Mireddys González con tan solo 19 años y con quién ya tenía una hija previamente.



Posteriormente, se estrenó como productor musical, creó el sello discográfico El Cártel Records y llegó a formar un dúo musical con el reguetonero Nicky Jam hasta 2002, donde Daddy continuo su carrera de solista y estrenó su segundo albúm llamado “El cangri.com”, el cantante fue experimentando diversas mezclas de ritmo entre merengue, reggae, rap, e incluso pop.



Fue hasta 2004, con su disco ‘Barrio Fino’ que se dio a conocer de manera internacional y todo esto debido al gran éxito que presentó su sencillo ‘Gasolina’, canción que dio a conocer el género del reggaeton . Dicho álbum es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, según revista Rolling Stone, recibió múltiples nominaciones en los Grammy Latinos y encabezó las listas de popularidad en diversos países.



Se extraen de esta producción éxitos como ‘Lo que paso, pasó’, ‘Tu príncipe’, ‘Gasolina’ y ‘Machucando’ y ‘Rompe’.



En 2007 llega ‘El cartel: The Big Boss’ el cual fue destinado más a un público estadounidense pues mezclaba los géneros reggaeton y hip-hop y contaba con colaboraciones con artistas como Will.I.Am, Scott Storch, Akon, Fergie, Mr. Collipark, Jim Jones, Nicole Scherzinger, The Pussycat Dolls. De esta disco se obtiene hits en la carrera de Yankee como: Jefe, Impacto y Ella me levantó.

En 2008 se lanza Barrio Fino, el cual es un soundtrack de una película del mismo nombre, protagonizada por el mismo Daddy Yankee; ‘Pose’, ‘Llamado de Emergencia’, ‘¿Qué tengo que hacer?’ y ‘Somos de Calle’ son canciones que pertenecen a este disco.



Mundial, su quinto disco de estudio es lanzado en 2010 y rápidamente ocupo las listas de reproducción en Estados Unidos, con canciones como Descontrol y La Despedida. Posteriormente, un disco que vendría a ser la secuela de Mundial llega en 2012: Prestige. Este disco tuvo como inspiración su pasado proyecto ‘Barrio Fino’ por lo que vuelve un poco a sus raíces luego de explotar más géneros. A este disco pertenecen canciones como ‘Pasarela’, ‘Limbo’ y ‘Lovumba’.