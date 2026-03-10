Podcast
Reporte Ciudadano
No te Olvidaré dará el salto del libro a la pantalla

Si te gustan las películas de amor y las que dan un mensaje lindo, no debes perderte No te Olvidaré, que el jueves se estrena

Una historia de amor, compasión y, sobre todo, una lucha constante por encontrar una nueva vida tras haber estado en la cárcel es lo que presenta No te olvidaré, cinta basada en el libro homónimo de la autora de superventas Colleen Hoover.

Aquí, la película sigue a Kenna, una joven que, tras cometer un grave error que le cobra la vida a su novio y la hace pasar siete años en prisión, regresa a su pueblo natal con la esperanza de reconstruir su vida y ganar la oportunidad de reunirse con su hija, a quien no conoce. S

Su llegada altera la vida de todos, hasta que encuentra compasión y apoyo de un exjugador de la NFL, quien aviva su esperanza de hallar una segunda oportunidad.

No te olvidaré es dirigida por Vanessa Caswill e incluye en el elenco a Maika Monroe y Tyriq Withers, como la pareja protagónica.

Hoover señaló que esta historia marca su debut como productora y guionista de sus adaptaciones.

“Varios de mis libros ya se han llevado a la pantalla grande, pero este proyecto es más personal porque se me permitió coescribir el guion junto a Lauren Levine”, dijo. “Me aseguré qué las escenas claves estuvieran, pero también aprendí que adaptar es dejar ir cosas de la historia”.

Monroe, quien da vida a Kenna, dijo que el papel le permitió mostrar dos caras de la protagonista, casi como si fueran dos personajes distintos.

“Hay dos versiones claras: Antes del accidente, ella es divertida y llena de vida, y su relación con Scotty parece fácil. Después, cambia por completo; ese tipo de trauma nunca te abandona. “Incluso en tus momentos más felices, sigue habiendo un dolor subyacente que nunca desaparece del todo”, indicó la actriz.

La directora señaló que, como todas las historias de Hoover, No te olvidaré tiene una carga dramática muy alta.

“Una de las cosas que encuentro más especiales sobre la escritura de Colleen es que, incluso cuando está frente a un material muy doloroso, siempre hay un ingenio seco que lo impregna y aligera todo”, dijo Caswill.


