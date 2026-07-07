París reúne a las estrellas para la Semana de la Moda

Celebridades y firmas de alta costura se dan cita en la Semana de la Moda para conocer las colecciones Otoño-Invierno 2026-2027

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Prestigiadas firmas de la alta costura presentarán sus colecciones Otoño-Invierno 2026-2027 durante la Semana de la Moda de París y, obviamente, los famosos quieren ser de los primeros en conocerlas.

Y es que una vez más, los grandes de la moda y los accesorios de lujo, como Chanel, Dior, Elie Saab, Schiaparelli o Stéphane Rolland, estarán presentes y las celebridades quieren ver sus propuestas más recientes.

Se han programado desfiles en diferentes puntos de París para atraer la atención de la prensa especializada, los clientes, el público en general y, por supuesto, los famosos, quienes desde ayer llegaron a Francia.

Basta con fijarse en la presentación de Schiaparelli de Daniel Roseberry: el desfile contó con un sinfín de grandes estrellas, entre ellas Emma Corrin, Michelle Yeoh, Marisa Berenson y Bad Bunny, señala vogue.mx.

El músico puertorriqueño, como siempre, se arriesgó mucho con su look para la ocasión: acudió al evento con un traje de hombros anchos en tono amarillo mantequilla con botones dorados esculturales, una camisa blanca impecable abotonada y una corbata trenzada hecha de pelo rubio.

Este atrevido accesorio se estrenó por primera vez en la colección prêt-à-porter otoño 2024 de Schiaparelli, y la corbata de pelo ha ido pasando de mano en mano entre otras celebridades, como Selma Blair. Pero el hecho de que Bad Bunny haya resucitado hoy esta pieza le da una vida completamente nueva.

Coincidiendo con este evento tan mediático a nivel internacional, nombres del mundo de la alta joyería, como es el caso de Chanel, Chaumet, Damiani, Hermès, Mikimoto, Van Cleef & Arpels, entre otros, aprovecharán igualmente para dar a conocer sus novedades en exclusivos espacios de la capital del Sena.

Junto a la alta costura y a la alta joyería, exclusivos nombres dedicados a los complementos de gran lujo, como Joseph Duclos, Moynat y Roger Vivier, presentarán sus últimas colecciones.