David Beckham y U2 impulsan corto por jóvenes sin hogar

Beckham y U2 participan en Street of Dreams, un cortometraje benéfico que se promocionará durante las semifinales y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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David Beckham y la banda U2 unieron esfuerzos con la organización benéfica Street Child United para presentar Street of Dreams, un cortometraje que busca visibilizar la situación de jóvenes sin hogar y promover el acceso al deporte como una herramienta de esperanza y superación.

La producción, de cuatro minutos de duración, narra la historia de una joven llamada Calle, cuya vida cambia por completo al quedarse sin hogar, pero que encuentra en el fútbol la motivación para seguir adelante y perseguir su sueño.

Beckham guía a la protagonista

La película está protagonizada por la actriz debutante Nevaeh Derricks y cuenta con la participación de David Beckham, quien interpreta una figura simbólica que representa la voz interior de la protagonista y la acompaña durante su camino.

Además de actuar en el cortometraje, el exfutbolista participa como embajador deportivo global de Bank of America, institución que financió el proyecto como parte de su plataforma Sports with Us.

La banda sonora incluye una canción inédita de U2, también titulada Street of Dreams, mientras que Bono y el resto del grupo aparecen en la parte final de la producción.

Aunque la versión completa ya fue estrenada, una adaptación de 30 segundos comenzará a transmitirse a partir del 13 de julio durante la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La iniciativa forma parte de la campaña Sports with Us, con la que Bank of America busca beneficiar a más de un millón de jóvenes en todo el mundo y hacer que el fútbol sea accesible para todas las escuelas de Estados Unidos antes de 2030.

Un mensaje de esperanza

Beckham afirmó que el fútbol transformó su vida gracias al apoyo de personas que creyeron en él y señaló que, a través de su colaboración con Bank of America y Street Child United, ha conocido a jóvenes que han enfrentado grandes desafíos con resiliencia y esperanza.

Por su parte, U2 recordó su asistencia a la Street Child World Cup 2026, celebrada en Ciudad de México, donde, según la agrupación, pudo constatar el talento y la determinación de los jóvenes participantes.

El cortometraje fue dirigido por el dúo creativo Radha Ganti y Robert Lopuski, conocido como King She, y desarrollado por Freuds en colaboración con Somesuch.

De acuerdo con sus creadores, la historia utiliza la música, el fútbol y la imaginación para transmitir un mensaje sobre la resiliencia y el impacto que puede tener el apoyo de una persona en la vida de alguien que enfrenta circunstancias difíciles.