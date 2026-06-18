Canadá aplasta a Qatar y gana su primer juego del Mundial FIFA™

Nuevamente se vio historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues Canadá consiguió su primer triunfo en la historia de la justa y lo hizo por un arrollador 7-0 frente a un Qatar que tuvo un partido para el olvido.

Dentro de todo lo bueno de este hito, lo que se terminó robando los reflectores fue la lamentable lesión de Ismael Koné, quien tuvo un choque contra Assim Madibo, que terminó en una grave fractura para el canadiense, quien salió entre aplausos por el público del Estadio Vancouver.

La fiesta comenzó con Cyle Larin, quien abrió la cuenta al 16', lo que dejó entrever lo que sería el trámite del encuentro, que fue totalmente norteamericano. Jonathan David se sumó al minuto 29 y bajoneó totalmente a los asiáticos, que vieron el 3-0 antes del descanso.

Para el segundo tiempo parecía que Qatar podría corregir, pero llegó la desafortunada lesión de Koné, la cual sacó totalmente de concentración a los "Marrones", que terminaron con nueve jugadores por dos expulsiones.

Ya con el rival desconectado, los de la hoja de maple fueron con todo al frente a marcar todos los goles posibles, buscando tener una gran diferencia de goles a favor en caso de que hubiera que requerir al desempate.

Nathan Saliba, Jonathan David nuevamente y un autogol de Mohhamed Manai sentenciaron el 6-0, que representó el primer triunfo en la historia de Canadá en Mundiales.

Su siguiente encuentro será frente a Suiza, contra quien se disputará el liderato del Grupo B, mientras que Qatar buscará salir con la frente en alto contra Bosnia.

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