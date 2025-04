David Lynch recibirá un homenaje en la Cineteca Nacional

El director y guionista estadounidense David Lynch será homenajeado en la edición número 77 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que se realizará del 10 al 25 de abril.

Serán 14 filmes, de diferentes partes del mundo, los que se incluyan en el programa, entre ellos "Carretera perdida", del cineasta fallecido en enero de este año.

Además, se presentará la restauración de clásicos como "La hora de la estrella" y cintas recientes como "Tóxico" y "Corazones jóvenes". Cintas como Zafari, de la venezolana Mariana Rondón, y No Nos Moverán, del mexicano Pierre Saint-Martin Castellanos, también serán exhibidas.

"Necesitamos hablar de historias que no son comunes a todos y poder unir nuestros fondos, nuestros públicos. Con Zafari quisimos crear una fábula distópica. No quisimos perder la fábula y magia de no hacerlo desde el lugar hiperrealista, más bien poder crear un lugar latinoamericano que se sienta de todos los países; es un poco jugar con el género, ir de un lugar a otro y no abandonar el suspenso", dijo Nelson Rondón, director de Difusión y Programación de la Cineteca.

La muestra llegará también del 25 de abril al 15 de mayo a la Cineteca Nacional de las Artes, del 19 de abril al 11 de mayo al Centro Cultural Universitario CCU-UNAM y de mayo a agosto al interior de la República a través del Circuito Cineteca.

Marina Stavenhagen, directora general de la Cineteca, destacó que el inmueble fue seleccionado como uno de los 21 mejores cines del mundo por la revista Variety.

"La misión de este lugar es recuperar espacios públicos para todos. Es un espacio abierto, de disfrute, de formación de audiencias. Ese es el sentido”, dijo Stavenhagen.

Comentarios