Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_14_T083110_018_8b44187173
Escena

Debby Ryan y Josh Dun dan la bienvenida a su hija Félix

Debby Ryan y Josh Dun celebran el nacimiento de su primera hija, Félix Winter Dun, con un emotivo parto en casa y un anuncio lleno de poesía

  • 14
  • Diciembre
    2025

Debby Ryan y Josh Dun dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Félix Winter Dun, y todo indica que la pareja optó por un parto en casa, en un ambiente íntimo y familiar.

La actriz compartió la noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde reveló que Félix nació horas después de la superluna del 4 de diciembre, un detalle que marcó simbólicamente el inicio de esta nueva etapa.

Un parto íntimo y lejos del hospital

En el video publicado por Ryan, se le observa inclinada sobre una piscina inflable de parto, mientras Josh Dun la acompaña y la reconforta, lo que sugiere que no acudieron a un hospital para el nacimiento.

G8FVfRSXQAIpvVz.jfif

Las imágenes posteriores muestran a la recién nacida, que pesa ocho libras, descansando plácidamente tras la experiencia de llegar al mundo.

Un mensaje lleno de poesía

Debby escribió que Félix nació alrededor del mediodía en las manos de su padre, y acompañó el anuncio con palabras profundamente poéticas:

“Su cabello está hecho de seda y su aliento huele a helado de vainilla. Cada chirrido, chillido y gemido es música”.

descarga.jfif

La actriz también reflexionó sobre la maternidad, señalando que ser el hogar y portal de una nueva vida representa uno de los mayores honores de su vida.

“Bienvenida a la Tierra, pequeña rayita. Te amaré por siempre”, concluyó.

Una familia que crece

Ryan y Dun, baterista de Twenty One Pilots, se casaron en una ceremonia de Nochevieja el 31 de diciembre de 2019, tras varios años de relación.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T083222.842.jpg

La actriz anunció su embarazo en septiembre pasado con imágenes de su creciente pancita.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T083344.011.jpg

El nacimiento fue anunciado oficialmente este sábado 13 de diciembre en Instagram, con fotografías íntimas, incluida una imagen de Josh sosteniendo a su hija recién nacida bajo las luces navideñas y con nieve al exterior.

Proyectos y éxitos profesionales

Debby Ryan, conocida por sus papeles en Jessie y The Suite Life on Deck, ha participado recientemente en American Horror Stories y Turtles All the Way Down.

Próximamente aparecerá en Famous junto a Zac Efron y protagonizará el thriller de ciencia ficción Orion.

G8F21-GW4AUyl2g.jfif

Por su parte, Twenty One Pilots atraviesa un gran momento musical: la banda logró su decimotercer número 1 en la lista Alternative Airplay con City Walls, y su álbum Breach debutó en el número 1 del Billboard 200 en septiembre.

Mientras ambos continúan cosechando éxitos profesionales, ahora celebran el inicio de su etapa más personal: la vida como familia de tres.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_estafa_fans_bad_bunny_70cd929c97
Estafan con $24,000 pesos a fans de Bad Bunny en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_12_17_T142343_662_8d057d55a3
Los Óscar se transmitirán gratis por YouTube a partir del 2029
EH_UNA_FOTO_2025_12_17_T131835_160_4e31dfb7ac
Médico evita prisión en caso por muerte de Matthew Perry
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×