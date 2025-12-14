Debby Ryan y Josh Dun dan la bienvenida a su hija Félix

Debby Ryan y Josh Dun dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Félix Winter Dun, y todo indica que la pareja optó por un parto en casa, en un ambiente íntimo y familiar.

La actriz compartió la noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde reveló que Félix nació horas después de la superluna del 4 de diciembre, un detalle que marcó simbólicamente el inicio de esta nueva etapa.

Un parto íntimo y lejos del hospital

En el video publicado por Ryan, se le observa inclinada sobre una piscina inflable de parto, mientras Josh Dun la acompaña y la reconforta, lo que sugiere que no acudieron a un hospital para el nacimiento.

Las imágenes posteriores muestran a la recién nacida, que pesa ocho libras, descansando plácidamente tras la experiencia de llegar al mundo.

Un mensaje lleno de poesía

Debby escribió que Félix nació alrededor del mediodía en las manos de su padre, y acompañó el anuncio con palabras profundamente poéticas:

“Su cabello está hecho de seda y su aliento huele a helado de vainilla. Cada chirrido, chillido y gemido es música”.

La actriz también reflexionó sobre la maternidad, señalando que ser el hogar y portal de una nueva vida representa uno de los mayores honores de su vida.

“Bienvenida a la Tierra, pequeña rayita. Te amaré por siempre”, concluyó.

Una familia que crece

Ryan y Dun, baterista de Twenty One Pilots, se casaron en una ceremonia de Nochevieja el 31 de diciembre de 2019, tras varios años de relación.

La actriz anunció su embarazo en septiembre pasado con imágenes de su creciente pancita.

El nacimiento fue anunciado oficialmente este sábado 13 de diciembre en Instagram, con fotografías íntimas, incluida una imagen de Josh sosteniendo a su hija recién nacida bajo las luces navideñas y con nieve al exterior.

Proyectos y éxitos profesionales

Debby Ryan, conocida por sus papeles en Jessie y The Suite Life on Deck, ha participado recientemente en American Horror Stories y Turtles All the Way Down.

Próximamente aparecerá en Famous junto a Zac Efron y protagonizará el thriller de ciencia ficción Orion.

Por su parte, Twenty One Pilots atraviesa un gran momento musical: la banda logró su decimotercer número 1 en la lista Alternative Airplay con City Walls, y su álbum Breach debutó en el número 1 del Billboard 200 en septiembre.

Mientras ambos continúan cosechando éxitos profesionales, ahora celebran el inicio de su etapa más personal: la vida como familia de tres.

