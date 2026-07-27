Se indicó que Von Hagens quiso que su cuerpo también estuviera disponible para la plastinación con el objetivo de ser exhibido

Inicio / Escena / Muere anatomista de exposición de cadáveres, Gunther von Hagens

El anatomista que generó tanto fascinación como repulsión con sus exposiciones denominadas "Body Worlds", donde utilizaba cuerpos humanos preservados, Gunther von Hagens, perdió la vida a los 81 años.

Su familia y el Instituto de Plastinación dieron la noticia de su fallecimiento a través de un comunicado, que aunque no ofreció detalles, lamentaron el hecho.

Von Hagens caminó por una delgada línea entre la ciencia, el entretenimiento y el comercio con sus exposiciones itinerantes, así como con acciones que acapararon titulares, como una autopsia pública.

En el centro del trabajo de Von Hagens se llevaban a cabo procesos como el sustituir los fluidos corporales por plástico líquido para endurecelerlos.

'Body Worlds' presentada por primera vez en 1995

La exposición resultante, “Body Worlds”, se presentó por primera vez en Japón en 1995. Dos años después, la colección de cadáveres parcialmente sin piel se exhibió en Alemania, donde un sinnúmero de líderes eclesiásticos intentaron bloquear su inauguración al calificar su exposición de irrespetuosa.

Ante esto, el anatomista afirmaba que su trabajo ayudaba a la gente a comprender cómo funciona su cuerpo.

“Yo toco aquí un tabú, que es nuestro cuerpo, y nada está tan cerca de nosotros como nuestro cuerpo”, manifestó.

Estas muestras utilizaron los cadáveres de personas que aceptaron donar sus cuerpos para la plastinación. Los críticos sostenían que von Hagens rozaba el sensacionalismo con sus obras.

Durante una muestra de “Body Worlds” en Londres en 2002, el anatomista efectuó la primera autopsia pública en Gran Bretaña en 170 años ante cientos de personas con entradas agotadas.

Von Hagens la calificó de “un enorme éxito”. Mientras que el jefe de ética de la Asociación Médica Británica, Michael Wilkes, señaló que fue “degradante e irrespetuosa”.

Las exposiciones de “Body Worlds” se presentaron en varias ciudades de Estados Unidos después de su debut en Los Ángeles en 2004.

El comunicado del lunes indicó que Von Hagens quiso que su cuerpo estuviera disponible para la plastinación y que “su familia respetará y cumplirá este deseo”.