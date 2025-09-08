Debby Ryan y Josh Dun anuncian que esperan a su primer bebé

La actriz estadounidense Debby Ryan y su esposo, el músico Josh Dun, anunciaron a través de Instagram que están esperando a su primer hijo.

La pareja compartió una serie de fotos íntimas bajo el título “dun&dun +1”, en las que se aprecia la barriguita de Ryan y una imagen de su ecografía.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de felicitación. Sin embargo, los artistas no revelaron ni la fecha de parto ni más detalles médicos.

La noticia llega cinco años después de que la pareja confirmara su matrimonio, celebrado en privado la víspera de Año Nuevo de 2019 en Austin, Texas.

En los últimos años, Ryan ha participado en cine independiente y televisión, mientras que Dun ha estado de gira y grabando con su banda Twenty One Pilots.

Ryan, recordada por sus papeles en Jessie y The Suite Life on Deck, también ha explorado la música con su grupo The Never Ending.

Por su parte, Dun es reconocido mundialmente como el baterista y cofundador de Twenty One Pilots, la exitosa banda originaria de Ohio.

Con este anuncio, la pareja comienza una nueva etapa que marca un antes y un después en su historia compartida, tras más de una década de relación que inició en 2013.

