Demanda Ariana Grande por filtración de material inédito

La cantante presentó una demanda en California al denunciar el robo y difusión ilegal de canciones, fotos y videos privados obtenidos de colaboradores

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La cantante Ariana Grande inició un proceso legal contra los presuntos responsables de obtener y difundir material privado relacionado con su carrera artística.

La demanda fue presentada por la intérprete en un tribunal de California.

La también actriz y artista expresó que se vulneraron las cuentas digitales de fotógrafos, productores y otros colaboradores con los que ha trabajado para acceder a contenido confidencial.

Entre los archivos sustraídos están canciones inéditas, fotografías, videos y grabaciones de audio vinculadas con el proceso creativo de la cantante.

La artista asegura que ese material nunca estuvo destinado a hacerse público y que su difusión afectó tanto su privacidad como el control sobre sus proyectos musicales.

Ariana sostiene que los responsables obtuvieron de manera ilegal su material y que lo comercializaron en la llamada web oscura, donde presuntamente fue ofrecido a cambio de importantes cantidades de dinero.