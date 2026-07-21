Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por 50 mil euros

Julio Iglesias llevó al Supremo una demanda contra Yolanda Díaz por presunta afectación a su honor e intimidad tras sus declaraciones públicas

El cantante español Julio Iglesias presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, a quien reclama una indemnización de 50 mil euros por presunta vulneración de su derecho al honor y la intimidad personal.

La acción legal surge por unas declaraciones realizadas por Díaz en enero pasado a través de su cuenta en la red social Bluesky y durante el programa La Hora de la 1, de RTVE, luego de que se difundieran denuncias presentadas por dos exempleadas del artista relacionadas con sus propiedades en el Caribe.

Solicita una retractación pública

La defensa de Iglesias solicita que la vicepresidenta reconozca que sus expresiones representaron una "intromisión ilegítima en el derecho al honor" del cantante y pide que se retracte públicamente, además del pago por daño moral y las costas del proceso.

En sus declaraciones, Díaz hizo referencia a los testimonios de las exempleadas del intérprete, quienes denunciaron presuntos abusos laborales y sexuales.

La investigación en España fue archivada debido a que las autoridades determinaron que no tenían competencia para continuar con el caso.

Antes de presentar esta demanda, Julio Iglesias inició en febrero un proceso de conciliación contra Díaz por comentarios que consideró "injuriosos y calumniosos". Sin embargo, la vicepresidenta rechazó retractarse durante la audiencia celebrada a finales de mayo.

Al no llegar a un acuerdo, la defensa del cantante decidió acudir al Tribunal Supremo, instancia competente para conocer el caso debido a la condición de Díaz como integrante del Gobierno español.

También emprende acciones contra periodistas

De manera paralela, Iglesias presentó en juzgados de Madrid una querella contra varios periodistas del diario elDiario.es, incluido su director Ignacio Escolar, por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral.

El cantante sostiene que las publicaciones difundidas sobre las denuncias en su contra contenían afirmaciones falsas que afectaban su imagen pública y reputación.

Las denuncias contra Julio Iglesias fueron presentadas por dos exempleadas, quienes lo señalaron por presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al considerar que la justicia española no tenía competencia, debido a que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en países del Caribe.