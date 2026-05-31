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Demandan a Brad Pitt por el nombre de su marca, Beau D

Una empresa de cuidado personal acusa al actor de usar una marca similar y exige compensación económica y cambios comerciales

  • 31
  • Mayo
    2026

El actor Brad Pitt enfrenta una nueva disputa legal relacionada con su marca de cuidado de la piel, porque una empresa estadounidense lo demandó por presunta infracción de marca registrada.

La compañía Beau D., especializada en productos de cuidado íntimo masculino, presentó una demanda en California al considerar que el nombre de la línea de skincare del actor, Beau Domaine, es demasiado similar al suyo y podría generar confusión entre los consumidores.

La empresa solicita una indemnización superior a los 75 mil dólares, además de que se impida a la firma vinculada al actor continuar utilizando el nombre Beau Domaine en futuros productos.

Fundada en 2020 en Malibú, Beau D. se dio a conocer por comercializar D. Cream, un producto enfocado en el cuidado íntimo masculino que promete hidratar y mejorar la apariencia de la piel mediante una fórmula elaborada con ingredientes herbales y extractos naturales.

La marca también ha llamado la atención por su estrategia publicitaria poco convencional; entre los elementos más comentados se encuentra el diseño de su sitio web, que incorpora detalles humorísticos como un cursor con forma de espermatozoide.

Según la demanda, el conflicto surgió después de que la línea de cuidado facial de Brad Pitt modificara su nombre original, Le Domaine, para adoptar la denominación Beau Domaine.

Los representantes de Beau D. sostienen que la similitud entre ambas marcas podría afectar su identidad comercial y generar confusión dentro del mercado de productos de cuidado personal.

Aseguran que intentaron resolver el desacuerdo de forma privada antes de recurrir a los tribunales.


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