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Escena

Julieta Venegas llega a Monterrey como parte de su Norteña Tour

La cantautora presentó su Norteña Tour ante miles de fans, combinando nuevas canciones con los éxitos que marcaron su trayectoria

  • 31
  • Mayo
    2026

Con un lleno total y una atmósfera cargada de nostalgia, Julieta Venegas cautivó a miles de regiomontanos.

La multipremiada cantautora mexicana regresó a la Ciudad como parte de su Norteña Tour, logrando colgar el letrero de boletos agotados desde semanas antes del evento.

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Durante la velada, la artista presentó los temas de su más reciente producción discográfica titulada Norteña, un proyecto que rinde homenaje a los sonidos del norte del país y que incluye colaboraciones con talentos como Yahritza y Su Esencia.

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El público coreó al unísono las nuevas versiones de sus temas, alternadas con los grandes éxitos que han marcado su carrera, tales como Andar Conmigo, Lento y Limón y Sal.

El clímax de la noche llegó con una emotiva interpretación de El Presente, adaptada con arreglos norteños que pusieron a bailar a todo el recinto. Venegas se despidió de Monterrey agradeciendo la entrega y el cariño de una fanaticada que, una vez más, le demostró su total.


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