Julieta Venegas llega a Monterrey como parte de su Norteña Tour

Con un lleno total y una atmósfera cargada de nostalgia, Julieta Venegas cautivó a miles de regiomontanos.

La multipremiada cantautora mexicana regresó a la Ciudad como parte de su Norteña Tour, logrando colgar el letrero de boletos agotados desde semanas antes del evento.

Durante la velada, la artista presentó los temas de su más reciente producción discográfica titulada Norteña, un proyecto que rinde homenaje a los sonidos del norte del país y que incluye colaboraciones con talentos como Yahritza y Su Esencia.

El público coreó al unísono las nuevas versiones de sus temas, alternadas con los grandes éxitos que han marcado su carrera, tales como Andar Conmigo, Lento y Limón y Sal.

El clímax de la noche llegó con una emotiva interpretación de El Presente, adaptada con arreglos norteños que pusieron a bailar a todo el recinto. Venegas se despidió de Monterrey agradeciendo la entrega y el cariño de una fanaticada que, una vez más, le demostró su total.

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