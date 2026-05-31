'Pachita curó la leucemia de mi abuela', afirma Mariana Garza

Las declaraciones de Mariana Garza sobre la famosa curandera mexicana Pachita volvieron a viralizarse en redes sociales, reavivando el interés por una de las figuras más enigmáticas del chamanismo en México y por las historias que durante décadas han rodeado su legado.

La cantante y actriz aseguró que su abuela, quien había sido diagnosticada con leucemia y desahuciada por médicos, experimentó una notable recuperación después de acudir con la reconocida chamana.

Mariana Garza relata experiencia familiar con Pachita

Durante una entrevista realizada hace algunos años en un podcast, y que recientemente volvió a circular en plataformas digitales, la exintegrante de Timbiriche recordó el caso de su abuela y el impacto que tuvo en su familia.

Según relató, los médicos habían informado que el estado de salud de su familiar era delicado y que contaba con pocos meses de vida. Sin embargo, después de visitar a Pachita, la mujer vivió durante varios años más.

“Mi abuela tenía leucemia y estaba desahuciada por todos los doctores. Estaba en un estado muy mal, la llevaron con Pachita y mi abuela vivió muchos años, murió después”, recordó la intérprete.

Garza explicó que ella no estuvo presente durante el procedimiento realizado por la curandera, por lo que desconoce exactamente qué ocurrió durante la intervención.

Las llamadas cirugías psíquicas de Pachita

En la conversación, Mariana también describió la forma en que trabajaba Pachita, una figura que alcanzó notoriedad en las décadas de 1970 y 1980 y que fue estudiada por el psicólogo e investigador mexicano Jacobo Grinberg.

De acuerdo con los testimonios difundidos a lo largo de los años, la chamana afirmaba entrar en trance y canalizar al emperador mexica Cuauhtémoc, realizando supuestas cirugías psíquicas con un cuchillo de monte.

Garza señaló que, según los relatos que conoció, Pachita aseguraba extraer órganos enfermos y reemplazarlos por otros nuevos durante estos procedimientos.

“Yo no estuve dentro de esa cirugía, no te sé decir porque leucemia es cáncer en la sangre, no tengo idea de cómo fue. Lo que sí te sé decir es que de verla hecha ‘pasita’ en la silla de ruedas a verla vivir a toda la potencia años”, comentó.

Una figura que sigue generando debate

Las declaraciones de Mariana Garza reabrieron la conversación sobre la figura de Pachita, cuya historia continúa despertando interés entre quienes estudian fenómenos espirituales, tradiciones esotéricas y casos vinculados al trabajo de Jacobo Grinberg.

La actriz describió a la curandera como una mujer profundamente espiritual y convencida de la existencia de una fuerza superior.

Aunque los supuestos procedimientos atribuidos a Pachita nunca han sido validados por la medicina científica, su nombre continúa ocupando un lugar destacado dentro de las historias más conocidas del misticismo contemporáneo en México.

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