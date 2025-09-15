Demi Lovato anuncia nuevo álbum 'It's Not That Deep'
Demi Lovato ha anunciado este lunes su noveno álbum de estudio, titulado "It's Not That Deep", que se lanzará el 24 de octubre de 2025.
Este proyecto marca un regreso triunfal al dance-pop "celebratorio" después de su incursión en el rock con álbumes como Holy Fvck (2022) y Revamped (2023), enfocándose en temas de amor, alegría y confianza renovada.
Demi compartió la noticia en X, con una portada vibrante y el mensaje "IT’S NOT THAT DEEP. my ninth studio album, will be yours october 24 ".
Incluyó un enlace para pre-guardar el álbum en plataformas de streaming.
IT’S NOT THAT DEEP. my ninth studio album, will be yours october 24 ❤️ pic.twitter.com/nEPF7tX3iv— Demi Lovato (@ddlovato) September 15, 2025
Producido en parte por Zhone, el disco promete ser ligero y divertido, con influencias pop bailables.
Fuentes cercanas describen que Demi canalizó una energía positiva en el estudio, dejando atrás inhibiciones.
Anteriormente, Lovato había dado un adelanto de lo que sería su nuevo álbum con el sencillo "Here All Night".
Este tema transforma el dolor de una ruptura en un himno bailable e intenso, con ritmos contagiosos que te hacen querer moverte toda la noche.
Demi explicó que la canción surgió de canalizar un personaje ficticio para procesar emociones reales: "Here All Night es una canción de ruptura que escribí canalizando un personaje, y fue muy liberador entrar en la historia de otra persona".
