Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T105522_855_6911a848ff
Escena

Demi Lovato anuncia nuevo álbum 'It's Not That Deep'

Demi Lovato ha anunciado este lunes su noveno álbum de estudio, titulado 'It's Not That Deep', que se lanzará el 24 de octubre de 2025

  • 15
  • Septiembre
    2025

Demi Lovato ha anunciado este lunes su noveno álbum de estudio, titulado "It's Not That Deep", que se lanzará el 24 de octubre de 2025. 

Este proyecto marca un regreso triunfal al dance-pop "celebratorio" después de su incursión en el rock con álbumes como Holy Fvck (2022) y Revamped (2023), enfocándose en temas de amor, alegría y confianza renovada.

Demi compartió la noticia en X, con una portada vibrante y el mensaje "IT’S NOT THAT DEEP. my ninth studio album, will be yours october 24  ".

Incluyó un enlace para pre-guardar el álbum en plataformas de streaming.

Producido en parte por Zhone, el disco promete ser ligero y divertido, con influencias pop bailables.

Fuentes cercanas describen que Demi canalizó una energía positiva en el estudio, dejando atrás inhibiciones.

Anteriormente, Lovato había dado un adelanto de lo que sería su nuevo álbum con el sencillo "Here All Night".

Este tema transforma el dolor de una ruptura en un himno bailable e intenso, con ritmos contagiosos que te hacen querer moverte toda la noche.

Demi explicó que la canción surgió de canalizar un personaje ficticio para procesar emociones reales: "Here All Night es una canción de ruptura que escribí canalizando un personaje, y fue muy liberador entrar en la historia de otra persona".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
Gascon_5c276482dd
Karla Sofía Gascón protagoniza filme italiano en Roma
escena_armando_araiza_2c2de9a5c1
Armando Araiza pide apoyo para volver a actuar
publicidad

Últimas Noticias

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
AP_25260094181171_fa85fb6af9
Messi anota y asiste para que Miami venciera a Seattle en la MLS
Captura_de_pantalla_2025_09_16_a_la_s_19_06_00_2dddfc65a5
Hallan en Teruel y Valencia, España raros fósiles de ornitópodos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×