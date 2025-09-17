Cerrar X
Regresa 'Camp Rock 3' con los Jonas Bothers pero sin Demi Lovato

Disney+ confirmó el regreso de 'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers, mientras que Demi Lovato no actuará, pero será productora ejecutiva

  • 17
  • Septiembre
    2025

Disney+ anunció este miércoles el regreso de 'Camp Rock 3', una de sus películas originales más famosas de la franquicia, con los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles, mientras que la estrella Demi Lovato no aparecerá en pantalla, pero será productora ejecutiva.

La plataforma de contenidos en línea informó del regreso de los Jonas Brothers como Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason Gray (Kevin) y de Maria Canals-Barrera en su papel de la madre de Michi Torres (Lovato), protagonista de las dos primeras entregas.

Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la reina de las coreografías Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton), indicó Disney en un comunicado.

La historia retoma cuando Connect 3, la popular banda de Shane, Nate y Jason, pierde su actuación como teloneros de una importante gira y regresan a Camp Rock para descubrir a la próxima gran promesa de la música.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, según la sinopsis.

La película, que ya se encuentra en producción, todavía no tiene fecha de estreno.

El fenómeno Camp Rock, que comenzó en 2008 y se extendió con la segunda cinta 'Camp Rock: The Final Jam' en 2010, se encuentra entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos sus tiempos.

"'Camp Rock' es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy", declaró en el escrito la presidenta de Disney Branded Television, Ayo Davis.

"Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación", sentenció.






