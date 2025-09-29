Demi Lovato confirma su participación en 'Camp Rock 3'

Más de una década después de que Camp Rock se convirtiera en un fenómeno juvenil global, Disney confirmó oficialmente que la saga tendrá una tercera entrega.

Varios integrantes del cast original ya habían confirmado su participación en este proyecto, pero los fanáticos estaban esperando el gran anuncio del retorno de Mitchie Torres, personaje que le da vida Demi Lovato.

En la foto, la cantante aparece sentada en una silla de productora con el mensaje: “this is me (in my producer era)” / “Esta soy yo (en mi era de productora)”.

this is me (in my producer era) pic.twitter.com/2crskKfUTm — Demi Lovato (@ddlovato) September 29, 2025

Con ello, Lovato no solo confirmó su regreso a la franquicia que la catapultó a la fama, sino que también celebró el inicio de una nueva etapa en su carrera, esta vez como productora ejecutiva de la esperada película.

La noticia desató una ola de nostalgia entre fans de todo el mundo, quienes comenzaron a revivir recuerdos de las cintas originales y a especular sobre qué sorpresas traerá esta nueva entrega.

Camp Rock 3 es la esperadísima tercera entrega de la popular franquicia musical Camp Rock de Disney , tras la película original de Disney Channel de 2008, Camp Rock , y su secuela de 2010, Camp Rock 2: The Final Jam.

Las dos primeras películas, que catapultaron las carreras de estrellas como Demi Lovato y los Jonas Brothers, se encuentran entre las mejores películas originales de Disney Channel de todos los tiempos, combinando música, drama adolescente y ambiente de campamento de verano.

Tras años de especulación entre los fans, Disney dio luz verde oficialmente al proyecto en septiembre de 2025, y la producción ya está en marcha.

¿Qué sabemos de esta nueva película?

La historia retoma 15 años después de los acontecimientos de la segunda película, centrándose en la aún icónica banda juvenil Connect 3 (los personajes de los Jonas Brothers).

Cuando la banda pierde su telonero justo antes de una gran gira de reunión, regresan a Camp Rock para buscar nuevos talentos entre una nueva generación de campistas.

Lo que sigue es una competición de alto riesgo llena de rivalidades, amistades inesperadas, romances y un montón de canciones y coreografías originales.

La sinopsis promete que "la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas, revelaciones y romances inesperados", manteniendo intacta la esencia.

