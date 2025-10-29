Demi Lovato celebra la vida con su álbum 'It’s Not That Deep'

Demi Lovato ya no se toma las cosas tan a pecho, lo cual se verá reflejado en su nuevo álbum, que lleva por nombre "It's Not That Deep".

En su noveno álbum de estudio, Demi Lovato ha tenido una revelación: "It’s Not That Deep", que en español significa No es tan profundo.

Ese es el título de su enérgico disco de dance-pop, que representa una celebración de las alegrías y el desorden de la vida, todo lo cual aparece a lo largo de sus 11 temas.

"He puesto tanta energía y tanto amor en este álbum. Simplemente no podría estar más emocionada", expresó la cantante sobre la producción discográfica que sale a la venta el viernes.

La próxima primavera, llevará el álbum de gira, visitando 23 ciudades en toda América del Norte. La gira "It’s Not That Deep" comienza el 8 de abril en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y concluye el 25 de mayo en el Toyota Center en Houston.

Lovato visitará Orlando, Florida; Atlanta; Nashville; Washington; Filadelfia; Toronto; Boston; Nueva York; Columbus, Ohio; Detroit; Chicago; Minneapolis; Denver; Las Vegas; Anaheim, California; San Francisco; Seattle; Los Ángeles; Glendale, Arizona; Dallas y Austin, Texas.

Demi Lovato habló sobre su nuevo álbum, su inclinación por la transformación musical y su próxima gira.

“No me di cuenta de que he hecho cosas icónicas. Y si son vergonzosas para algunas personas, son divertidas para mí. ... Creo que es, como, hacer las paces con mi pasado. ... He hecho las paces con mi viaje y ahora estoy celebrando dónde estoy hoy.

“Creo que hay algo en tus 30, también, donde simplemente te tomas un segundo, y puedes dejar ir algunas de las presiones que una vez te pusiste a ti misma, tal vez en tus 20. Y ahora tengo 33, y no me lo estoy tomando tan en serio porque me doy cuenta de que hay espacio para todos. Creativamente, lo que desbloquea para mí es la espontaneidad y tomar riesgos y divertirme y apreciar los momentos”.

