Javier Bardem y Chris Evans serán presentadores en los Óscar

Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore se sumaron a la lista de presentadores de la 98 edición de los Premios Óscar, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

Kumail Nanjiani y Maya Rudolph completan el nuevo grupo de artistas confirmados para la ceremonia, la cual será producida por Raj Kapoor y Katy Mullan.

Más figuras se integran a la ceremonia

Infiniti ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias a su actuación en la película "One Battle After Another", aunque no cuenta con una nominación al Óscar en esta edición.

Previamente, los organizadores anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, también participarán como presentadores.

De acuerdo con el comunicado, los productores continuarán revelando más figuras que se unirán al espectáculo en las próximas semanas.

Conan O’Brien repetirá como anfitrión

La 98 edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

En la carrera por las estatuillas, "Sinners" parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de "One Battle After Another", que opta a 13 galardones.

La edición de este año contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la brasileña "O Agente Secreto", nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional.

