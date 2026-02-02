Podcast
Internacional

Cámara de Representantes busca acuerdo tras cierre parcial

Demócratas aseguraron que deberían proporcionar más tiempo para negociar nuevos límites, en especial a los agentes del ICE

  • 02
  • Febrero
    2026

La Cámara de Representantes de Estados Unidos busca que este martes se logre la aprobación de una legislación para reanudar las actividades del gobierno tras el cierre parcial sufrido durante este fin de semana.

Esto sucedió después de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo la financiación de una amplia gama de operaciones federales, incluidos los recursos para el Pentágono, el Departamento de Transporte y otras agencias.

En total, el gobierno de Estados Unidos sufrió al menos una decena de interrupciones desde 1977, las cuales tuvieron diversas repercursiones, siendo la más reciente con mayor duración. Dicha suspensión de operaciones tuvo una extensión de 43 días

Prevén reunión para próximo martes

El representante Tom Emmer, el tercer republicano de mayor rango en la cámara, anunció que la Cámara votará sobre el acuerdo el martes, donde se debe considerar el acuerdo de gastos.

Algunos demócratas de la Cámara de Representantes se han opuesto al acuerdo de financiación, al decir que deberían proporcionar más tiempo para negociar nuevos límites a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras el fallecimiento de Alex Pretti.

 


