Afirman que demócratas podrían finalizar cierre de gobierno de EU

Legisladores ofrecieron indicios de negociaciones significativas para romper el estancamiento sobre la reapertura del Gobierno de Estados Unidos.

Durante el sexto día de cierre, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson afirmó que no había nada que negociar.

Afirmó que podían dejar de cuestionar porque no se estaba negociando el fin del cierre, debido a que dependía de un grupo de demócratas "detener la locura".

"Hicimos el trabajo para mantener el gobierno abierto, y ahora depende de los demócratas del Senado" explicó Johnson.

Por su parte, los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares.

El senador demócrata Adam Schiff de California defendió la postura de su partido, al decir que el posible aumento en los costos de atención médica para millones de estadounidenses haría que el seguro fuera inasumible.

El Senado ha votado múltiples veces sobre la misma ley para reabrir el gobierno, pero siempre fracasa.

El presidente Donald Trump busca preservar los niveles de gasto existentes, además de crer que tendrán que ceder debido a los empleos y proyectos que se encuentran en riesgo.

Su administración considera este cierre como una oportunidad para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, mientras que varios funcionarios declararon que ahorrarán dinero al imponer recortes permanentes en empleos del gobierno.

