Aprueba presupuesto para poner fin de cierre parcial en EUA

La Cámara Baja de Estados Unidos puso este martes fin al cierre del Gobierno Federal que empezó a aprobar diversos puntos del presupuesto para retomar las labores del ejercicio, excepto del Departamento de Seguridad Nacional.

Ese departamento, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo 13 de febrero, debido a las exigencias del Partido Demócrata.

La Cámara aprobó la medida por un estrecho margen de 217 a 214 votos, y ésta será enviada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que está preparado para firmarla de inmediato.

La votación pone fin, como se preveía, a un breve cierre parcial de Gobierno, pero abre la puerta a unas arduas negociaciones entres demócratas y republicanos para aprobar la partida relativa.

Demócratas exigen portar cámara corporal al ICE

Tras la muerte de dos manifestantes en Minneapolis, demócratas exigieron que los agentes del ICE lleven cámaras corporales, así como el portar una identificación obligatoria y que se prohiban que las máscaras que oculten su identidad.

La presión demócrata se extendió también a las filas republicanas, ya que algunos congresistas llegaron a cuestionar la política migratoria de Trump, de manera que el presidente se vio obligado a suavizar algunas de sus medidas y sustituyó al responsable del operativo, según agencia EFE.

