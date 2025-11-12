Cerrar X
Desmiente Seguridad de Tamaulipas ataque contra Alfredo Olivas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas aclaró que es falsa la versión sobre un presunto atentado contra Alfredo Olivas en carreteras de Ciudad Victoria

Después de que trascendiera que el cantante mexicano Alfredo Olivas fuera herido por un disparo de bala durante un enfrentamiento en Ciudad Victoria, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió este hecho.

Fue mediante una publicación, que la dependencia hizo oficial que este hecho no pasó.

"Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa".

"Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas", se lee en la publicación.

¿Qué dijo el Alfredo Olivas?

En cuanto al cantante mexicano, este no ha emitido un mensaje oficial, pero sí compartió mediante su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve mirando fijamente a la cámara.

Dicha publicación no cuenta con ningún mensaje y solo está acompañada de su canción "Los inadaptados".


