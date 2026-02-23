Podcast
Internacional

Trump desmiente rumores sobre opinión militar de guerra con Irán

El mandatario estadounidense sostuvo que, en caso de producirse un enfrentamiento militar contra Irán, esta sería una 'victoria fácil'

  • 23
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes versiones que circulan en medios y redes sociales sobre una supuesta oposición del general Daniel Caine —conocido como “Razin”— a una eventual declaración de guerra contra Irán.

Según Trump, “numerosas noticias falsas” han afirmado que Caine se opone a una acción militar contra el gobierno iraní, algo que calificó como “totalmente incorrecto”. El mandatario aseguró que dichas versiones no citan fuentes claras y distorsionan la postura del alto mando militar.

Trump considera victoria fácil la guerra contra Irán

Trump sostuvo que, si bien el general Caine —a quien describió como un “gran luchador”— no desea una guerra, al igual que el resto del liderazgo estadounidense, considera que en caso de producirse un enfrentamiento militar contra Irán, este sería “una victoria fácil”.

El presidente también destacó que Caine conoce ampliamente a Irán debido a su presunta participación al frente de la operación “Midnight Hammer”, la cual estuvo dirigida contra el desarrollo nuclear iraní en junio de 2025. Trump aseguró que dicho programa fue destruido por bombarderos Northrop Grumman B-2 Spirit, afirmando que ya no se trata de un proyecto en desarrollo.

Asimismo, rechazó las versiones que hablan de “ataques limitados” y reiteró que el general Caine no ha expresado oposición alguna a una ofensiva, sino que estaría preparado para liderar una operación si recibiera la orden correspondiente.

El líder de la Casa Blanca enfatizó que la decisión final sobre cualquier acción militar recaería en él. No obstante, señaló que su preferencia sigue siendo alcanzar un acuerdo diplomático.

“Prefiero un acuerdo a no hacerlo”, declaró, aunque advirtió que, de no lograrse, “será un día muy malo para ese país”, en referencia a Irán, y lamentó las posibles consecuencias para su población.

El mandatario concluyó subrayando que el pueblo iraní es “grande y maravilloso” y que una situación de conflicto “nunca debería haberles sucedido”


