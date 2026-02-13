Podcast
Desmiente Presidenta ataque armado contra Pepe y Ángela Aguilar

La presidenta aclaró que no hubo atentado contra Pepe Aguilar, Ángela Aguilar ni Christian Nodal en Zacatecas. Señaló que coincidieron con un operativo

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista un ataque directo contra la familia Aguilar y el cantante Christian Nodal, luego de los rumores que circularon sobre una presunta agresión armada en Zacatecas.

En conferencia, la mandataria fue clara: “No era un ataque a ellos”.

Explicó que los artistas pasaron por una zona donde se desarrollaba un operativo de seguridad y eso generó la confusión.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo. No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar. Afortunadamente todos están bien”, afirmó.

Coincidencia en medio de operativo

De acuerdo con la versión oficial, la situación ocurrió en las inmediaciones del rancho de la familia en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

En esa zona, autoridades estatales realizaban acciones de seguridad cuando se registró una agresión contra fuerzas estatales.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que el ataque fue contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata y no contra civiles. No hubo bajas y algunas personas fueron detenidas.

Sheinbaum señaló que desde el primer momento hubo comunicación con la familia para garantizar su protección y evitar mayores especulaciones.

Pepe Aguilar aclara rumores

Por su parte, Pepe Aguilar emitió un mensaje para frenar versiones que lo señalaban como víctima de un atentado.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó.

El intérprete explicó que el operativo en la zona fue informado por autoridades estatales y reiteró que ni él, ni su hija Ángela Aguilar, ni Christian Nodal fueron blanco de una agresión.

“Esa es la situación real que se vive en este momento”, puntualizó.

Investigación en curso

El Gobierno de Zacatecas confirmó que la agresión armada ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera hacia Tabasco, pero insistió en que no estuvo relacionada con los artistas.

Hasta ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras continúan los operativos en la región.


