DiCaprio vuelve a cines este jueves en 'Una batalla tras otra'

La historia de "Una batalla tras otra" estuvo en la mente de Paul Thomas Anderson durante décadas, hasta que finalmente se convirtió en un guion sólido y llegó al set. Ahora, finalmente estará en las pantallas en donde el público verá una película distinta a su filmografía usual.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti, la cinta –basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon– presenta a Bob Ferguson (DiCaprio), un exrevolucionario cuya vida da un giro cuando su hija es secuestrada por un enemigo de su pasado.

Desesperado por recuperarla, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros liderados por el experimentado sensei Sergio (Del Toro).

“Creo que las cosas que siempre amo en las películas son los personajes, son las cosas en las que suelo gravitar, pero para esta lo interesante fue enfocarme en la historia y hacer un giro para crear una película de acción. No tiene una trama tradicional, cada acción tiene una reacción, y todo lleva tensión dramática por toda la cinta”, explicó el director durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Por su parte, DiCaprio recordó que aceptó estar en este proyecto incluso antes de leer el guion, pues considera que trabajar con Thomas Anderson es un honor, un hito para su carrera y porque es fan de sus películas.

“Él crea increíbles mundos que son inmersivos; amo las películas que son muy bien pensadas, que tienen capas y que son impredecibles en su naturaleza. Paul empezó a escribirla hace 16 años o algo así, y sin embargo la historia es tan importante para el mundo en el que vivimos hoy”, indicó el ganador del Óscar.

Del Toro recordó que desarrolló su papel de Sensei Sergio con la guía total del director, pues este escribe tridimensionalmente a cada personaje de sus cintas, lo que las hace únicas e interesantes, pero también un reto para los histriones que deben cumplir con sus expectativas.

“Todo viene en el guion. Nosotros exploramos el viaje del personaje, y juntos creamos lo que se ve. Paul ama el proceso de los actores, y sabe añadir pequeños detalles para transformar la historia por completo”, indicó el puertorriqueño.

