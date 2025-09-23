Cerrar X
escena_una_batalla_tras_otra_b5da4692d9
Escena

DiCaprio vuelve a cines este jueves en 'Una batalla tras otra'

Esta semana llega a las salas de cine regias la película de Paul Thomas Anderson 'Una batalla tras otra', protagonizada por Leonardo DiCaprio

  • 23
  • Septiembre
    2025

La historia de "Una batalla tras otra" estuvo en la mente de Paul Thomas Anderson durante décadas, hasta que finalmente se convirtió en un guion sólido y llegó al set. Ahora, finalmente estará en las pantallas en donde el público verá una película distinta a su filmografía usual.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti, la cinta –basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon– presenta a Bob Ferguson (DiCaprio), un exrevolucionario cuya vida da un giro cuando su hija es secuestrada por un enemigo de su pasado.

Desesperado por recuperarla, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros liderados por el experimentado sensei Sergio (Del Toro).

“Creo que las cosas que siempre amo en las películas son los personajes, son las cosas en las que suelo gravitar, pero para esta lo interesante fue enfocarme en la historia y hacer un giro para crear una película de acción. No tiene una trama tradicional, cada acción tiene una reacción, y todo lleva tensión dramática por toda la cinta”, explicó el director durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.

548213657_1212756207545410_5720828618686244452_n.jpg

Por su parte, DiCaprio recordó que aceptó estar en este proyecto incluso antes de leer el guion, pues considera que trabajar con Thomas Anderson es un honor, un hito para su carrera y porque es fan de sus películas.

“Él crea increíbles mundos que son inmersivos; amo las películas que son muy bien pensadas, que tienen capas y que son impredecibles en su naturaleza. Paul empezó a escribirla hace 16 años o algo así, y sin embargo la historia es tan importante para el mundo en el que vivimos hoy”, indicó el ganador del Óscar.

Del Toro recordó que desarrolló su papel de Sensei Sergio con la guía total del director, pues este escribe tridimensionalmente a cada personaje de sus cintas, lo que las hace únicas e interesantes, pero también un reto para los histriones que deben cumplir con sus expectativas.

“Todo viene en el guion. Nosotros exploramos el viaje del personaje, y juntos creamos lo que se ve. Paul ama el proceso de los actores, y sabe añadir pequeños detalles para transformar la historia por completo”, indicó el puertorriqueño.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

infancia_mauricio_2d9c746520
La infancia de Mauricio Fernández, entre cariño y privilegios
thumbnail_PHOTO_2025_09_08_16_08_58_2197b2ed7b
Invitan a Concurso Catrín y Catrina 2025 en Monterrey
gira_mexico_2026_df29f471cb
Harlem Globetrotters celebran 100 años con gira en México en 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_23_T133922_766_703f332397
Piden 14 meses de cárcel para Diddy tras condena en EUA
EH_CONTEXTO_2025_09_23_T133535_824_cba10b282c
Viralizan corrido de Mauricio Fernández, tras su fallecimiento
d72cce3e_3984_4d24_8d65_b7ccb3dc2aab_8874fc7692
Rinden guardia de honor a Mauricio en La Milarca
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×