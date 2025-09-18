Llega DiCaprio a CDMX promocionando 'Una batalla tras otra'

Leonardo DiCaprio llegó en la Ciudad de México este miércoles 18 de septiembre de 2025, acompañado de Chase Infiniti y Benicio del Toro.

Fotos recientes del photocall muestran a DiCaprio, Infiniti y Del Toro posando con el icónico monumento de fondo, luciendo elegantes y relajados.

Están aquí para promocionar la película Una batalla tras otra (título original: One Battle After Another), dirigida por Paul Thomas Anderson, que se estrena en cines mexicanos el 25 de septiembre.

El Parque Toreo de Ciudad de México será escenario de la alfombra roja de la película "Una batalla tras otra", evento que contará con la presencia de grandes figuras de Hollywood.

La alfombra roja iniciará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y posteriormente se llevará a cabo la proyección de la película.

Al igual que en otras premieres internacionales, los asistentes no necesitarán boleto para poder presenciar la llegada de las estrellas, ya que habrá un espacio destinado al público en general dentro del centro comercial, similar a lo que ocurrió en la premier de Demon Slayer.

La historia de la cinta es un thriller intenso sobre Bob (DiCaprio), un exmilitante radical paranoico que cría a su hija Willa (Infiniti) en un mundo de desconfianza y supervivencia, con toques de amor, rabia y sátira política.

El elenco incluye a Sean Penn y Alana Haim, y se proyectará en formatos IMAX y 4DX.





