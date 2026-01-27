Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25342618834207_1_79835a0f49
Escena

One Battle After Another lidera BAFTA 2026 con 14 nominaciones

La cinta de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza las nominaciones a los BAFTA 2026, seguida de cerca por Sinners

  • 27
  • Enero
    2026

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, se colocó a la cabeza de las nominaciones a los Premios BAFTA 2026 al obtener un total de 14 menciones, informó la Academia Británica de las Artes Cinematográficas.

La producción supera por un estrecho margen a Sinners, de Ryan Coogler, que consiguió 13 nominaciones, en una de las temporadas de premios más competidas de los últimos años.

240118114714-bafta-awards-file.jpg

Otras cintas que destacan en la lista de nominados son Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, y Marty Supreme, de Josh Safdie, ambas con 11 nominaciones.

Completa la lista de Mejor Película el drama familiar noruego Sentimental Value.

Las cinco producciones competirán por el máximo galardón en una ceremonia que promete reflejar la diversidad de géneros y estilos del cine contemporáneo.

DiCaprio y un reparto ampliamente reconocido

Leonardo DiCaprio fue nominado como Mejor Actor Protagonista por su papel en One Battle After Another, categoría en la que también figuran nombres como Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Ethan Hawke.

AP26027499338757.jpg

En actuación de reparto, la cinta de Anderson obtuvo múltiples menciones con Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, consolidándose como una de las producciones con mayor presencia actoral en esta edición.

Carrera por la Mejor Dirección y diversidad

Paul Thomas Anderson compite en la categoría de Mejor Director junto a Ryan Coogler, Josh Safdie, Joachim Trier, Yorgos Lanthimos y Chloé Zhao, quien es la única mujer nominada en esta categoría.

AP26027497183066.jpg

La Academia Británica destacó que, tras los cambios implementados en su sistema de votación, el 25 por ciento de los nominados a dirección en todas las categorías son mujeres, como parte de su política de diversidad e inclusión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_guillermo_del_toro_frankenstain_0328b829d8
Nominan a Guillermo del Toro para premios WGA por 'Frankenstein'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T121012_331_2e835a9489
Inicia rodaje del live-action de Cómo entrenar a tu dragón 2
2518887_anne6_d73d04f5be
Estas son las películas que Anne Hathaway estrenará este 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_26028825867749_85b35ef08f
Usan gases en protesta por niño de cinco años detenido en Texas
Whats_App_Image_2026_01_28_at_6_09_37_PM_a29738e3aa
Entrega DIF NL 600 cobijas ante pronóstico de más frío
ataque_disparos_27a43f17a9
Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos
publicidad

Más Vistas

escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
publicidad
×